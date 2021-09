Boris Jokić, psiholog i stručnjak za obrazovne znanosti i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, komentirao je stanje u obrazovanju. Što se tiče pravednijeg vrednovanja u školama, Jokić ističe kako rješenja postoji od 2016. te da je krajnje vrijeme da se one počnu primjenjivati.

- Što bi trebalo prvo napraviti – opći uspjeh treba ukinuti kao prosjek zaključne ocjene jer on ne znači ništa, ne govori ništa ni o učeniku ni o tome u čemu je učenik dobar, logički i matematički je neopravdan - istaknuo je u razgovoru za RTL Danas.

Dodao je kako se, ukoliko se ukine opći uspjeh, onda gledaju samo predmeti koji su bitni za nastavak obrazovanja ovisno o srednjoj školi.

- Treća stvar je kod prijelaza iz osnovne u srednju školu je uvesti hibridni model vrednovanja u osnovnom školama. Naime osim školskog ocjenjivanja, koje primjenjuje učiteljica, ako bi one imale priliku povući ispite iz Nacionalnog centra, čuti kakav je Branimir u matematici u 5. razredu u odnosu na druge, je li bolji ili nije, što mu nedostaje, u čemu je dobar - ako bi to uz njezine ocjene poslužilo za konačnu ocjenu Branimira, onda bi to bila sigurno puno objektivnija i pouzdanija ocjena te bi maknula bi pritisak roditelja... Da budem jasan - nije to utopija. Bacanje novca u nepotrebne stvari u školstvu je utopija, ovo se može napraviti za tri godine - objasnio je.

Što se tiče nacionalnih ispita, Jokić kaže kako oni ne služe ocjeni učenika već služe ministarstvu i sustavu da ocijene gdje je sustav.

Dotaknuo se i teme vrednovanja profesora i poručio kako mjerilo ne može biti uspjeh nekog učenika.

- Ako radite u nekoj srednjoj strukovnoj u koju se upisuju učenici sa slabijim početnim znanjem ili u XV. Gimnaziji ili III: u Splitu, ne dobivate jednako dobre učenike - bitno dokud je nastavnik doveo učenika - objasnio je.

- Kombinacijom vanjskog vrednovanja i školskog olakšali biste pritisak nastavnicima, objektivizirali bi ocjene, maknuli bi pritisak roditelja, sustav bi imao povratnu informaciju gdje je netko, ali najvažnije i učenik bi imao informaciju u čemu je dobar a gdje nije – to su stvarna rješenja koja bi pomakli ovu zemlju i društveno naprijed. Reforma bi za društvo učinila nešto korisno, a to je da se uvedu meritokratski kriteriji u naš sustav. Vlast sama ruši meritokratske kriterije - dodao je Jokić.

Otkako je predložena reforma, Hrvatska je imala već dva ministra. Jokić kaže kako to govori o sposobnosti politike, ali ne i o sposobnosti škola i ljudi koji rade u znanosti.

- Bolja je Hrvatska od njene politike, može smisliti naprednija rješenja od drugih sustava, može napraviti dobro za učenike i učitelje, kako bismo imali bolje društvo koje bi znalo da nema prosječnih učenika. Postoji netko tko ima neki potencijal i treba ga vrednovati - tvrdi Jokić.

Na pitanje koliko su roditelji krivi za inflaciju dobrih ocjena, Jokić ističe da su odgovorni kao i svi dijelovi sustava. Ističe kako su neki roditelji "na razini kriminalnog, prelaze sve moguće granice, ulaze u škole, prijete fizički".

- Ali kada objektivirate ocjene, date alate školama i učinite ih transparentnima roditeljima, te stvari će se povući. Ali isto to, taj pritisak roditelja kazuje nešto što se ne prepoznaje, a to je da je ljudima obrazovanje njihove djece važno - poručio je.