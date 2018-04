Joksimović tvrdi da je htjela dati izjavu, no postoji snimka...

Nakon što je u hrvatskim medijima danas objavljeno da je srpska ministrica Jadranka Joksimović odbila dati izjavu novinarima iz Hrvatske, uz obrazloženje da "ona bira kome će dati izjavu", te napise je i demantirala.

Joksimović tvrdi da su novinari to sve izmislili, no nezgodno je to što je novinar N1 televizije Hrvoje Krešić na svom Twitter profilu objavio video ministrice kako ih odbija.

Podsjetimo, u utorak je održan sastanak na Brdu kod Kranja na vrhu Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP) kojem je prisustvovao i premijer Plenković.