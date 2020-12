- Jona je put super podnio, no zbog njega smo radili dosta pauza. Čim je došao kući i vidio balone baš se jako iznenadio, to mu se vidjelo na licu. Sada je već velik, sve razumije, razgledava, guguće, sve mu je još novo. Jako je dobro spavao i čini mi se da je ove noći spavao najbolje do sada - s olakšanjem u glasu rekla nam je Jonina majka Dajana. Iz Linza su u Hrvatsku ponijeli i medu od kojeg se mališan ne odvaja.

- Poklonili su mu ga u Teddy Houseu. To je zgrada izgrađena pokraj bolnice za roditelje čija djeca tu dolaze na operaciju i potpuno je opremljena za što ugodniji boravak. U pratnji može biti samo jedan roditelj, pa sam s Jonom bila sve vrijeme. Iako nas čeka još dosta kontrola i nove operacije, sretni smo i zahvalni svima koji su omogućili da naš sin živi i da u njemu uživamo - zahvalno je rekla Dajana.

Podsjetimo, Jona se rodio 18. listopada i vrlo su otkrili kako mu samo jedna arterija izlazi iz srca i grana se na koronarne plućne arterije te mu se tako miješa krv. Liječio se na Rebru, gdje se izvodi i operacija koja mu je bila potrebna, no ne prije trećeg mjeseca života. Budući da je Dajana već izgubila dvije bebe iz zdravih trudnoća, nije željela izgubiti i tek rođenog sina.

- Kronično povećanje tlaka u plućima moglo je dovesti do zatajenja srca u prvih mjesec dana. drago mi je da sam poslušala riječi jednog liječnika koji mi je rekao da bio on za svoje dijete otišao u referentni centar za bolesti srca za cijelu Europu u Linzu. Nisam pogriješila - rekla je Dajana.