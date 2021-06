On je moj mali, veliki junak! Prije nekoliko dana vratili smo se s kontrole u Linzu i Joni srce radi perfektno! Ukinuli su mu lijek, a arterija koja ide prema plućima i koja je bila sužena sama se proširila i ne treba je operirati! Baš sam sretna, veselo nam je rekla Dajana Kiš (33), majka osmomjesečnog Jone.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Jona je ona hrabra beba koja je prvih 54 dana svog života provela u bolnicama zbog zajedničkog arterijskog trunkusa 2/3. Kako su majci objasnili liječnici odmah nakon rođenja, Joni je samo jedna arterija izlazila iz srca, granala se na koronarne plućne arterije i tako mu se miješala krv. Jona je ona hrabra beba koja je s nepuna dva mjeseca pregrmjela zahtjevnu devetosatnu operaciju srca u Referentnom centru za bolesti srca za cijelu Europu u Linzu. Jona je ona beba koju roditelji nisu htjeli izgubiti, zbog koje su progutali ponos i zamolili za financijsku pomoć za spasonosnu operaciju. Jona je danas dobro. Kako kaže majka, muče ga samo ove vrućine koje mu remete san i često ga bude, ali dobiva na kilaži i lijepo se razvija.

- Na zadnjem vaganju u svibnju imao je oko 6,5 kilograma. Rekli su nam da ga čuvamo sve dok ne prođe šest mjeseci od operacije, i premda smo ga zaista pazili, prošli mjesec je dobio prvu temperaturu. Završili smo u bolnici gdje su mu napravili detaljne pretrage, čak su mu punktirali likvor kako bi bili sigurni da se ne radi o bakterijskoj infekciji. Srećom, bila je samo trodnevna viroza, ali jako smo se prepali - kaže Dajana.

Dok mazi svog usnulog sina, kroz šapat kaže kako spava cijelu noć i budi se samo kada je gladan. Već oko šest sati gugutanjem pozdravlja svoju brižnu majku.

Čeka ga zamjena srčanog zaliska

- Premda ga stavljam na spavanje oko osam-devet sati, zbog vrućina posljednjih dana ne zaspi mi prije 22 sata. Guguće, okreće se s trbuha na leđa i s leđa na trbuh, pokušava puzati, ma super je – glasom punom nježnosti i zahvalnosti hvali Dajana svog sina. Sljedeća operacija Jonu očekuje između druge i pete godine.

- Liječnici mu moraju zamijeniti ugrađeni teleći srčani zalistak no još ne mogu odrediti kada će operacija biti potrebna. U najgorem slučaju može biti prije druge ili u najboljem slučaju pete godine života- kaže Dajana uvjerena da će njezina sreća i ponos pobijediti još jednu prepreku na svom životnom putu.

Jona je rođen 18. listopada 2020. godine, a javnost ga je upoznala kad su njegovi roditelji javno zamolili za pomoć, jer je operacija u Linzu koštala 60 tisuća eura.

U dva dana skupili 1,2 mil. kuna

Iako se ista operacija radi na Rebru, liječnici Jonu nisu željeli operirati prije trećeg mjeseca života. Nakon što su iz dvije zdrave trudnoće izgubili dvije bebe, Dajana i suprug Željko nisu željeli riskirati život tek rođenog i toliko željenog sina i potražili su drugo mišljenje u Linzu. U svega dva dana skupili su 1,2 milijuna kuna, a Dajana i danas zahvaljuje ljudima za svaku uplatu, za svaku molitvu i svaku riječ potpore.

- Nije lako progutati ponos, pognuti glavu i reći: “Trebam vašu pomoć.” Nije lako izaći u javnost s trenucima koji su nama teški, ogoliti naš život. Ali znam za koga smo to radili. Znam da i ovdje imamo divne liječnike, ali ti liječnici ograničeni su sustavom. Zato smo javno zamolili za pomoć. U svega dva dana skupili smo 1,2 milijuna kuna i to uplatama malih ljudi, fizičkih osoba. Bila sam tako duboko ganuta i danas sam zahvalna na svakoj kuni koja je našem djetetu spasila život. Ali nisu bitni samo novci. Bitna je svaka molitva, svaka riječ potpore i utjehe i to u trenucima kada smo suprug i ja bili u kaosu, strahu i neizvjesnosti - priznala nam je Dajana. Otkrila nam je kako nikada neće zaboraviti dan kada je Jona u sedam sati otišao na operaciju srca. Trebala je trajati šest, no trajala je punih devet sati.

- Do 13 sati sam još koliko-toliko bila pribrana. No iza toga nisam znala što se događa. Gledala sam svako malo na sat i mobitel iščekujući poziv liječnika. Nazvao nas je tek oko 16 sati, rekao da je sve prošlo dobro i da ga tek za dva sata možemo posjetiti na intenzivnoj - prisjetila se Dajana. Sve ružno sada je napokon iza njih. Sa suprugom i sinom tek sada u potpunosti uživa u majčinstvu. Uživa u svom najljepšem daru kojim ju je život nagradio.