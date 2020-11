Jonina majka: Stabilno je i operacija je dobro prošla, hvala svima koji su nam pomogli

Bitno da je moje dijete dobro i hvala svima koji su pomogli i omogućili da Jona dođe u Linz na operaciju, zahvalno je rekla mama dječaka za čiju operaciju je u dva dana skupljeno milijun kuna

<p>Jona je trenutno stabilno i nalazi se na intenzivnoj. Operiran je u petak, a operacija je trajala devet sati i liječnik kaže da je dobro prošla. Još ga drže uspavanog, priključen je za aparate, prima pomoć za disanje, lijekove za funkcioniranje organizma i srca. To će s vremenom smanjivati, ovisno o njegovom stanju, rekla nam je Jonina majka Dajana Kiš (32).</p><p>Glas joj je nabijen emocijama, u njemu je pomiješana zahvalnost, strah, tuga, strepnja, ljubav. Ljubav prema sinu Joni, malenom borcu kojem je odmah po rođenju otkrivena rijetka srčana mana. Iako se takva operacija izvodi u KBC Zagreb, ali tek kad dijete napuni tri mjeseca, Dajana nije željela riskirati i izgubiti i ovu bebu. Jer je prije njega, u protekle dvije godine dva puta izgubila bebe iz zdravih trudnoća. </p><p>Za operaciju u Linzu, referentnom centru za bolesti srca za cijelu Europu trebalo im je 60 tisuća eura. Zahvaljujući dobroti ljudi, u svega dva dana skupili su 1,2 milijuna kuna, te prije 10 dana otputovali u Linz na konzultacije i dogovor oko operacije.</p><p>- Ovo se pokazalo kao ispravna odluka, jer je Jona već prije operacije počeo gubiti na težini i hranjenje mu je postalo napor. Malo smo ga hranili na sondu, a malo na bočicu. Liječnik mi je rekao da mu važem pelene kako bi se vidjelo koliko mokri i da li se nešto događa s bubrezima. Bitno da je moje dijete dobro i hvala svima koji su pomogli i omogućili da Jona dođe u Linz na operaciju-zahvalno je rekla mama Dajana. Ispričala nam je kako je nervozno šetala po bolnici tih devet sati, razmišljajući kako će proteći operacija i kako joj je sin.</p><p>- Odvezli su ga u salu u sedam sati i rekli nam da će nam se oko 13 sati javiti kako je prošla operacija, no da bi se mogla odužiti. Do tada sam još koliko - toliko bila pribrana. No iza toga nisam znala što se događa. Gledala sam svako malo na sat i na mobitel iščekujući poziv liječnika. Nazvao nas je tek oko 16 sati i rekao da je sve prošlo dobro i da ga tek za dva sata možemo posjetiti na intenzivnoj. Nisu mu čak trebali ugraditi umjetnu arteriju, uspjeli su iskoristiti postojeću kako bi dobio neometan protok kisika u srce. Ugradili su mu i teleći srčani zalistak koji će morati promijeniti kad odraste - rekla nam je Dajana.</p><p>Jonin oporavak trajat će četiri tjedna, a cijelo će vrijeme biti u Linzu.</p>