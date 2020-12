Jonjić: 'Čudi me euforija oko cjepiva. Još ništa nije gotovo'

Virusni imunolog Stipan Jonjić optimističan je oko pojave cjepiva za korona virus, no smatra kako je vrlo opasno misliti da je stigao kraj pandemiji i da se ne moramo više brinuti

<p>Dozvolite mi da na neki način budem nepristojan pa da kažem da me čudi sva ta euforija. Jedna zemlja je odobrila cjepivo i to je u redu, ali mi u Europskoj uniji još ne znam kad će se to dogoditi, rekao je virusni imunolog <strong>Stipan Jonjić</strong> za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a582635/Jonjic-o-cjepivu.html">N1.</a></strong> </p><p>Dodao je da je cjepivo svjetlo na kraju tunela, no nalazimo se u veoma neugodnoj situaciji. </p><p>- Zapravo, ništa se još nije promijenilo. Svi mi, pa i oni koji odlučuju o pravilima, moramo znati da se nalazimo u teškoj situaciji, jedino što možemo učiniti jest napraviti sve preventivne mjere kako bi se ta epidemija maksimalno kontrahirala spriječilo njeno širenje i dočekali to famozno cjepivo na kraju - rekao je Jonjić.</p><p>Smatra kako je vrlo opasno misliti da će doći cjepivo i da se ne moramo ništa brinuti.</p><p>- Ako je britanska regulatorna agencija to odobrila, to je dobra stvar, i dobro je da ćemo dobiti značajan dio cjepiva i moći ugroženu populaciju cijepiti, ali to je daleko još barem mjesec dana, a prava uporaba cjepiva daleko je još nekoliko mjeseci. Vakcina nije još tu i neće biti tu još nekoliko mjeseci - dodao je.</p><p>Smatra kako nema dvojbe da će proizvođači cjepiva osigurati dostavu prema dogovorima koji su ranije uspostavljeni te pretpostavlja da naše službe znaju i imaju iskustva kad je u pitanju lokalna distribucija. </p><p>- Ništa se novoga nije dogodilo, sve što jest, jedna je zemlja odobrila to cjepivo i zato kažem, nisam pesimističan, dapače, optimističan sam, ali spustimo loptu - rekao je Jonjić.</p><p><strong>Imunitet onih koji su preboljeli virus i onih koji će ga dobit cijepljenjem </strong></p><p>- Znamo da imunosni odgovor koji ostavlja ovaj virus vrlo heterogen. Kod nekih ljudi je vrlo jak, kod nekih slabiji. Mi ovaj virus nedovoljno poznajemo, ali cjepivo će stvoriti imunosnu otpornost, stvorit ćemo antitijela, u ponovnom kontaktu s virusom memorijska imunost će vrlo brzo reagirati i stvoriti dodatna antitijela. Međutim, pitanje je što će se dogoditi s virusom idućih godina, hoće li nestati ili opstati kao i drugi virusi koje imamo - rekao je Jonjić.</p>