'Pa i kad cjepivo dođe, morat ćemo se pridržavati mjera'

Hrvatska je rezervirala 2,7 milijuna doza oksfordskog cjepiva, što je dovoljno za 1,350 milijuna ljudi. Cijepit će se prema prioritetima, određeno je tko će cijepiti i koja su distribucijska mjesta. Svi iščekuju ‘spas’...

<p>Britanska vlada prva je odobrila cjepivo protiv korona virusa i s cijepljenjem počinje početkom idućeg tjedna. U prvoj narudžbi stići će im 800.000 doza cjepiva tvrtke Pfizer-BioNTech. Za zaštitu su potrebne dvije doze u razmaku od tri tjedna. Londonska vlada kaže kako će se prvi cijepiti zdravstveni djelatnici i korisnici staračkih domova, a potom starije osobe. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi rekao je kako Nacionalna zdravstvena organizacija ima iskustva u provedbi velikih programa cijepljenja te da će početi s opsežnim pripremama pružanja skrbi i podrške svima koji ispunjavaju uvjete za cijepljenje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cjepivo protiv korona virusa</strong></p><p>- Vlada je danas prihvatila preporuku Nezavisne regulatorne agencije za lijekove i zdravstvene proizvode da odobri za uporabu cjepivo Pfizer-BioNTech’s COVID-19 - objavila je jučer vlada, a Simon Stevens, šef nacionalne zdravstvene službe, izjavio je kako će ovo biti jedno od najvećih cijepljenja u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva.</p><p>Odobrenje cjepiva pozdravio je i Boris Johnson.</p><p>- Zaštita koju pruža cjepivo je ta koja će nam u konačnici omogućiti da vratimo svoje živote i omogućimo gospodarstvu da se opet pokrene - napisao je na Twitteru.</p><h2>Pfizer je pozdravio britansko odobrenje</h2><p>- To odobrenje je cilj kojemu smo težili radeći otkako smo prvi put izjavili da će znanost pobijediti, čestitamo agenciji za lijekove na sposobnosti da pomno ocijeni i na vrijeme odluči zaštititi stanovništvo Velike Britanije - rekao je direktor Albert Bourla. Cjepivo koje su napravili američki Pfizer i njegov njemački partner BioNTech testirali su na desecima tisuća ljudi. Iako studija nije dovršena, rani rezultati sugeriraju da je 95 posto učinkovito u prevenciji COVID-19. Cijepljene osobe mogu osjetiti privremenu bol i reakcije slične gripi neposredno nakon cijepljenja.</p><p>Međutim, stručnjaci upozoravaju da je cjepivo odobreno za hitnu uporabu još eksperimentalno i da se mora završiti posljednji test.</p><p>Ruski predsjednik Vladimir Putin također je jučer naredio da do kraja sljedećeg tjedna u Rusiji mora početi masovno cijepljenje protiv korona virusa.</p><p>Hrvatska je rezervirala 2,7 milijuna doza oksfordskog cjepiva, odnosno AstraZenece, što je dovoljno za 1,350 milijuna ljudi. Rezervirali smo i 900.000 doza Johnson&Johnsona i milijun doza Pfizera i BioNTecha.</p><h2>Vraća li se normalno?</h2><p>Svi iščekuju dolazak tog “spasonosnog” cjepiva koji bi u određenom vremenu trebao konačno zaustaviti pandemiju korona virusa i time zapravo vratiti živote ljudi u stalno normalno.</p><p>Priprema se tako i Hrvatska za cijepljenje kako se uskoro očekuje dolazak cjepiva. Kako je rekao ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, već je određeno tko su cjepitelji, koji su prioriteti za cijepljenje i koja su distribucijska mjesta. Nedavno se u javnosti pojavila i informacija da bi se mogla uvesti zakonska obveza cijepljenja. Kako je pisao tjednik Express, već se razmatraju i mjere kojima će se građane “motivirati” na cijepljenje. Prve ideje su da oni koji budu odbijali cjepivo budu udaljeni na rad od doma i da im bude isplaćeno tek 30 posto plaće. Oko cjepiva su se ranije osvrtali i hrvatski znanstvenici. Svi su složni u tome da se treba cijepiti, ali ističu da to neće riješiti sve probleme. Naime, samim dolaskom cjepiva neće odmah prestati vrijediti sve mjere jer treba vremena da se procijepi stanovništvo.</p><h2>Ivan Đikić:</h2><p>Jako sam sretan da je Ugur Sahin, prijatelj i kolega iz BionTecha, uspio u svojoj namjeri da napravi cjepivo tako brzo i uspješno. To je bilo moguće jedino u suradnji s velikim partnerom kao što je Pfizer. Rezultati su vrlo pozitivni i obećavajući. To je i psihološki važno za sve ljude, rekao je znanstvenik Đikić nakon što su Pfizer i BionTech objavili podatke o učinkovitosti cjepiva.</p><h2>Luka Čičin-Šain:</h2><p>Političari u Ujedinjenom Kraljevstvu skloni su eksperimentima. Kod nas bi cijepljenje moglo početi sredinom prosinca ili početkom siječnja. Sve ovisi o rezultatima testiranja i mogućim nuspojavama. Skeptičan sam oko ruskog cjepiva jer su rezultate treće faze nismo ni vidjeli - rekao je ranije naš imunolog Čičin-Šain koji radi u Centru za infektološka istraživanja u Njemačkoj.</p><h2>Branko Kolarić:</h2><p>Cjepivo je blizu, a trebamo smanjiti štetu prije nego što ga dobijemo. Dolazak cjepiva neće isti čas riješiti situaciju. Nekoliko mjeseci ćemo se i dalje trebati pridržavati mjera i nositi maske dok ne procijepimo dovoljan broj ljudi. Neće sve protuepidemiološke mjere odmah prestati dolaskom cjepiva, rekao je epidemiolog Kolarić za N1, koji je bio nešto oprezniji u prognozama.</p><h2>Andrej Trampuž:</h2><p>Ako doista dođe do cijepljenja u siječnju, onda mislim da neće doći do trećeg vala. Imamo i sreću da korona virus ne mutira pa će prvo cjepivo šititi više mjeseci, možda čak i godina. Uz efikasnost cjepiva od 95 posto, bit će dovoljno cijepiti i 50 posto ljudi - rekao je za Večernji šef odjela za infektologiju berlinske bolnice Charite, Slovenac doktor Andrej Trampuž.</p>