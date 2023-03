Danas i 25 stupnjeva, ali za vikend stiže velika promjena

Pretežno sunčano i iznadprosječno toplo, s najvišom dnevnom temperaturom od 19 do 24, ponegdje na kopnu i do 25 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.

Ujutro je mjestimice moguća kratkotrajna magla.

Vjetar u prvom dijelu dana uglavnom slab, popodne umjeren jugozapadni i jugoistočni, u gorju i s jakim udarima.

Ostatak tjedna promjenjiv

U petak u unutrašnjosti podjednaka količina sunčanog vremena i dnevna temperaturu zraka, ali i jači jugozapadnjak pa će se na zapadu i u gorju doimati manje toplo. U subotu prolazno oblačnije s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom te sjeverozapadnim vjetrom i padom dnevne temperature. U nedjelju navečer sa zapada novo naoblačenje, a danju ugodno toplo.

- Na Jadranu će u petak većinom biti sunčano, u subotu na sjevernom i dijelu srednjeg promjenjivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, a prema kraju nedjelje najprije sjeverni Jadran zahvatit će naoblačenje s kišom. Slabo i umjereno jugo, u nedjelju i jako, u subotu prolazno u okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura u blagom padu - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić

Za vikend će temperature pasti do 14 Celzijevih stupnjeva u subotu, a 19 u nedjelju na području Zagreba.

Uvjeti povoljni za vožnju

U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju i vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama cesta gdje traju radovi, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Na A1 do 31. ožujka kroz tunel Konjsko, zbog miniranja, kratkotrajno do 15 minuta prekida se promet u oba smjera u četiri navrata u dnevnim terminima od ponedjeljka do petka te u tri navrata subotom.

Na A3 Bregana-Lipovac zbog sanacije Jadranskog mosta te pojačanog priljeva vozila u prilazu čvora Jankomir i dalje prema Zagrebu, postavljena je privremena regulacija prometa na čvoru Jankomir gdje je zatvoren vozni trak u dužini od 700 m. Prometna signalizacija postavljena je dok traje sanacija Jadranskog mosta.

Zbog asfaltiranja ulaza na odmorište Novoselec u smjeru Bregane, odmorište je zatvoreno za sav promet kao i zaustavni i vozni trak u smjeru Bregane.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja, osim na GP sa Srbijom gdje teretna vozila na GP Bajakovo (Batrovci) čekaju jedan sat na izlazu , a na GP Tovarnik (Šid) 5 sati na ulazu i 2 sata na izlazu.

