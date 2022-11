Još dvije se s EPPO-om nagodile za kazne no, ne i Krešo Petek, Dražen Barišić i Vinko Grgić

Mirjana Prodan,koja je brusila tehničke detalje natječaja za pročistač u Velikoj Gorici, i Iva Grdić, stručnjakinja za EU fondove, proglašene su krivima za nezakonito pogodovanje i pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti u pokušaju te su na Županijskom sudu u Zagrebu, nakon dogovora s Uredom europskog javnog tužitelja, kažnjene su s 11 mjeseci zatvora koje su im zamijenjene za rad za opće dobro.

Pored toga Prodan mora platiti 100.000 kuna, a Grdić 200.000 kuna kazne. Obje presude donesene su na temelju sporazuma stranka budući da su obje okrivljenice u cijelosti priznale kaznena djela, objavio je EPPO istakavši kako je u ovoj istrazi EPPO-a u Zagrebu optuženo 10 hrvatskih državljana, od kojih je do sada pet osuđeno.

Osuđujućim presudama utvrđeno je da su prilagođavale Dokumentaciju o nabavi u postupcima javne nabave. U razdoblju između 2018. i 2021. godine, promijenile su zahtjeve tehničke sposobnosti te kriterije ocjene i bodovanja ponuda, a sve s ciljem da se jednoj tvrtki dodijeli nekoliko projekata sufinanciranih iz Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj Europske unije.

Jedna je usklađivala je dokumente koji se odnose na dva projekta: Izgradnju reciklažnog dvorišta i nabavu opreme čija je vrijednost bila 5,4 milijuna kuna, od čega je iznos od 562.000 eura (4,219.433 kuna) bio financiran sredstvima Kohezijskog fonda EU. Drugi projekt (BIOSOL - Izgradnja solarne elektrane) bio je vrijedan 547 000 eura (4.100.000,00 kuna), od čega je 85% bilo financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prvi projekt na kraju je dodijeljen jednoj tvrtki, čiji je vlasnik predao mito u iznosu od 15.000 eura gradonačelniku Nove Gradiške kao nagradu za dodjelu projekta. Time je Europskom kohezijskom fondu prouzročena šteta od najmanje 53.000 eura (398.886 kuna), dok je Gradu Novoj Gradiški nanesena šteta u iznosu od najmanje 32.500 eura (243.339 kuna).

U odnosu na drugi projekt, iako su poduzete sve potrebne radnje za donošenje Odluke o odabiru tog trgovačkog društva, uslijed uhićenja svih uključenih okrivljenika ta Odluka nije donesena.

Druga osuđena je radnje prilagođavanja dokumentacije poduzimala u odnosu na projekt Projektiranja i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica i izgradnje nadzorno upravljačkog sustava u vrijednosti od 13.000 eura (97.365.000 kuna), od čega je 67,34 % financirano sredstvima Kohezijskog fonda EU.

Iako su poduzete sve potrebne radnje za donošenje Odluke o odabiru tog trgovačkog društva, te iako je Dokumentacija o javnoj nabavi bila pripremljena na način da je jamčila prednost tom trgovačkom društvu, zahvaljujući uhićenju svih uključenih okrivljenika spriječeno je donošenje takve odluke.

Podsjećamo, u sklopu istrage oko malverzacija u Janafu u mjere su upali i ljudi koji su htjeli ukrasti novac iz europskih fondova. Stoga je u igru ušao EPPO, koji je 25. svibnja podigao optužnicu protiv desetoro, uključujući Barišića, gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića i Peteka (koji je optužen i u postupku koji Uskok vodi protiv Dragana Kovačevića i drugih). Optužnicom su obuhvaćena namještanja natječaja za građevinske projekte ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura.

Europski fondovi i državni proračun RH nisu značajnije oštećeni jer su istražitelji na vrijeme reagirali te uhitili Peteka, Grgića i Barišića, kao i ostale za koje se vjeruje da su s njima muljali s europskim novcem. Grgić je optužen da je kao gradonačelnik u dva navrata od Peteka primio 15.000 eura mita u zamjenu za manipulaciju postupcima javne nabave. Petekovim tvrtkama je navodno trebao osigurati dodjelu poslova na građevinskim projektima “Izgradnja reciklažnog dvorišta” i “Izgradnja solarne elektrane”. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 900.000 eura. Od tog iznosa, 562.000 eura bilo je financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije. Vrijednost drugog projekta bila je 700.000 eura, od čega je 85% osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Tužitelji sumnjaju da su u dogovaranju ovih poslova sudjelovale još tri osobe, koje su za to i optužene.

Bivši velikogorički gradonačelnik, a sad saborski zastupnik Dražen Barišić već je ranije priznao da je pogodovao Peteku tijekom natječaja za pročistač u Velikoj Gorici, no još se nagađa oko kazne. On bi, neslužbeno doznajemo, htio uvjetnu kaznu ili rad za opće dobro, no EPPO za sada, navodno, ne pristaje da Barišić ne ide u zatvor.

Najčitaniji članci