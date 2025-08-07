Još jedan monstrum s plaže u Istri: Nijemac (31) snimao nagu djecu ručnim satom. Uhitili ga!

U jednom turističkom objektu u utorak oko 18h na području Istre, građani su uočili Nijemca (31) kako ručnim satom, koji ima integriranu kameru, snima nagu djecu na plaži. Policija je nad njim dovršila kriminalističko istraživanje u srijedu u večernjim satima, piše istarska policija.

Foto: PU istarska

O sumnjivom ponašanju muškarca odmah su obavijestili policiju, koja je obavila pretragu prostorija, vozila i tehničke opreme koju njemački državljanin koristi, kao i sadržaja koji je snimio, a pronađeni su inkriminirajući materijali. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja muškarca su odmah predali u pritvor Policijske uprave istarske.

- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192, piše policija.

Podjsetimo, danima već objavljujemo niz slučajeva, mahom iz Istre, u kojima su, brzom reakcijom zaštitara s plaža i kampovima ili građana, uhićeni muškarci koji su snimali golu djecu. Ovakvih vijesti zadnjih godina, nažalost, je sve više. Kako smo već upozoravali, napredak tehnologije poremećeni pojedinci koriste kako bi fotografirali djecu po plažama.

Pedofili mahom koriste ‘pametne’ telefone s ugrađenim jakim zoom kamerama, skrivene tzv. špijunske kamerice integrirane u okvire najobičnijih sunčanih naočala, ručne satove, knjige...

Koriste i kemijske olovke s ugrađenom jakom kamerom koje, osim kamere, imaju i USB punjivu bateriju te podatkovnu mikro karticu. Kamerice skrivaju i u minijaturnim pojasnim torbicama, kao i u prijenosnim frižiderima.

Prema Kaznenom zakonu za kazneno djelo Iskorištavanje djece za pornografiju propisana je kazna zatvora od jedne do deset godina. Spektar kažnjivog ponašanje je širok pa tako kazneno djelo čini tko namamljuje, vrbuje ili potiče na sudjelovanje dijete u snimanju dječje pornografije ili tko organizira ili omogući njezino snimanje. Odgovoran je i tko neovlašteno snima, proizvodi, nudi, čini dostupnim, distribuira, širi, uvozi, izvozi, pribavlja za sebe ili drugoga, prodaje, daje, prikazuje ili posjeduje dječju pornografiju ili joj svjesno pristupa putem informacijsko komunikacijskih tehnologija.

A teži oblik djela, za koji je propisana kazna zatvora od tri do dvanaest godina zatvora, čini onaj tko dijete silom ili prijetnjom, obmanom, prijevarom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti, prisili ili navede na snimanje dječje pornografije, navode u priopćenju iz istarske policije.

Istarska policija svake godine evidentira više slučajeva snimanja nage djece na plažama, a počinitelji često za snimanje koriste kamere sakrivene u raznim predmetima pa su tako zatečeni počinitelji koji su djecu snimali kamerama sakrivenim u kemijske olovke, ručne satove, ključeve od vozila, rashladne torbe i slično.

Apel iz policije

- Policija roditeljima savjetuje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime i pripazite kakve fotografije djece dijelite na društvenim mrežama. Ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju - poručuju iz policije.