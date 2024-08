Još jedan 'pakleni' dan, izdan crveni alarm za Hrvatsku. Temperature idu i do 39 °C

Bit će pretežno sunčano i u većini područja vrlo vruće. U unutrašnjosti su popodne i navečer uz jači razvoj oblaka mogući lokalni kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorskim krajevima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijusovih.

Foto: DHMZ

I danas je za cijelu Hrvatsku izdan crveni alarm zbog iznimno visokih temperatura.

Državni hidrometeorološki zavod upozorava: "Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama".

Nastavlja se sunčano i vruće vrijeme: U nedjelju pad temeperature

- U petak i subotu u unutrašnjosti i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće uz crveno upozorenje na toplinski val. U nedjelju manji pad temeperature zraka te postupno naoblačenje s kišom, često u obliku pljuskova, koji ponegdje mogu biti jače izraženi.

I na Jadranu do subote većinom sunčano i vrlo vruće uz tople noći. U nedjelju sa sjevera nablačenje s kišom, većinom u obliku pljuskova s grmljavinom, do kraja dana duž većeg dijela obale. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u nedjelju jugo - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.