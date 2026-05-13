Još jedna država napala Iran! Trump otputovao za Kinu

IRAN OBJESIO ŠPIJUNA

Iranski državni mediji izvještavaju da je muškarac uhićen i suđen pod optužbom za špijunažu za Izrael i obavještajnu suradnju s Izraelom pogubljen vješanjem ranije danas.

Osoba je identificirana kao Ehsan Afreshteh koji je, prema izvješćima, prošao obuku od Mossada u Nepalu i Izraelu pružio osjetljive nacionalne obavještajne podatke.