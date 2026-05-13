75. dan rata otkriveno je kako je i Saudijska Arabija krajem ožujka napala Iran, što ju čini četvrtom državom koja je napala Islamsku Republiku nakon SAD-a, Izraela i UAE-a. Trump će se susreti sa XI Jinpingom u Pekingu
Još jedna država napala Iran! Trump otputovao za Kinu
Iranski državni mediji izvještavaju da je muškarac uhićen i suđen pod optužbom za špijunažu za Izrael i obavještajnu suradnju s Izraelom pogubljen vješanjem ranije danas.
Osoba je identificirana kao Ehsan Afreshteh koji je, prema izvješćima, prošao obuku od Mossada u Nepalu i Izraelu pružio osjetljive nacionalne obavještajne podatke.
Pentagon procjenjuje da je rat s Iranom dosad stajao 29 milijardi dolara, što je više od 25 milijardi dolara koliko je prije dva tjedna prijavljeno američkom Kongresu, javlja CNN.
Američki State Department nudi nagradu do 15 milijuna dolara za detalje o isporukama nafte povezanima s iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) i njegovim pomagačima.
U izjavi koju je u utorak objavio Program nagrada za pravdu State Departmenta navodi se da nudi ogromnu nagradu „ako imate informacije o pošiljkama nafte IRGC-a, tankerima ili subjektima uključenim u takav ilegalni prijenos nafte ili povezanim aktivnostima ili pojedincima“.
Saudijska Arabija pokrenula je brojne, neobjavljene napade na Iran kao odmazdu za napade izvedene u kraljevstvu tijekom rata na Bliskom istoku.
