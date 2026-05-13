NAKON SAD-A, IZRAELA I EMIRATA

Još jedna država napala Iran!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Brian Snyder

Saudijska Arabija pokrenula je brojne, neobjavljene napade na Iran kao odmazdu za napade izvedene u kraljevstvu tijekom rata na Bliskom istoku, izjavila su dva zapadna dužnosnika upoznata s tom temom i dva iranska dužnosnika za Reuters.

Saudijski napadi, o kojima ranije nije izvještavano, označavaju prvi put da je poznato da je kraljevstvo izravno provelo vojnu akciju na iranskom tlu i pokazuju da ono postaje mnogo odvažnije u obrani od svog glavnog regionalnog rivala.

Napadi, koje je pokrenulo saudijsko ratno zrakoplovstvo, prema procjenama su izvedeni krajem ožujka, navela su dva zapadna dužnosnika. Jedan je rekao tek da su to bili "napadi 'milo za drago' u znak odmazde za vrijeme kada je Saudijska Arabija bila pogođena."

Reuters nije uspio potvrditi što su bili specifični ciljevi.

Kao odgovor na upit za komentar, visoki dužnosnik saudijskog ministarstva vanjskih poslova nije izravno odgovorio na pitanje jesu li napadi izvedeni.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upit za komentar.

Saudijska Arabija, koja ima duboke vojne odnose sa Sjedinjenim Državama, tradicionalno se oslanjala na američku vojsku radi zaštite, ali desetotjedni rat ostavio je kraljevstvo ranjivim na napade koji su probili američki vojni štit.

Ujedinjeni Arapski Emirati također su izveli vojne napade na Iran, izvijestio je Wall Street Journal u ponedjeljak. Zajedno, saudijske i emiratske akcije otkrivaju sukob čiji je pravi oblik ostao uglavnom skriven — sukob u kojem su zaljevske monarhije, pogođene iranskim napadima, počele uzvraćati udarac.

