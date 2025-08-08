Obavijesti

OPREZ

Još jedna online prevara. Pokušala prodati gitaru. Ostala bez skoro 2000 eura

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU istarska

Prevarantu je ustupila podatke svoje kartice nakon čega joj je s bankovnog računa skinuto 1.970 eura. Policija još traga za 'fantomskim kupcem'.

Policijska uprava osječko-baranjska objavila je da je jedna šezdesetšestogodišnjakinja 7. kolovoza stupila u kontakt s nepoznatim osobom te je dogovorila prodaju gitare preko Internet-oglasnika. Prevarantu je ustupila podatke svoje kartice nakon čega joj je s bankovnog računa skinuto 1.970 eura. Policija još traga za 'fantomskim kupcem'.

Policija je još jednom pozvala građane da podatke s kartica ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama. 

