Još jedna online prevara. Pokušala prodati gitaru. Ostala bez skoro 2000 eura

Policijska uprava osječko-baranjska objavila je da je jedna šezdesetšestogodišnjakinja 7. kolovoza stupila u kontakt s nepoznatim osobom te je dogovorila prodaju gitare preko Internet-oglasnika. Prevarantu je ustupila podatke svoje kartice nakon čega joj je s bankovnog računa skinuto 1.970 eura. Policija još traga za 'fantomskim kupcem'.

Policija je još jednom pozvala građane da podatke s kartica ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.