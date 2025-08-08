Mađar sa skoro 5 promila vozio kroz Selce! Zabio se u kantu

Na parkiralištu trgovačkog centra u Selcu dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u četvrtak oko 17:20 sati. Nesreću je izazvao Mađar (39) koji je vozio automobil pod utjecajem čak 4,47 promila, piše primorsko-goranska policija.

Tijekom vožnje je izgubio nadzor nad autom i udario u betonsku kantu za otpad, pri čemu je nastala materijalna šteta, a nema ozlijeđenih osoba. Odredili su mu novčanu kaznu od 1.400,36 eura i zabranu vožnje na tri mjeseca