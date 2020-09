Kutle oslobođen u aferi Tisak: Svi drugi postupci već su obustavljeni ili klize u zastaru

<p>Miroslav Kutle, simbol kriminala u pretvorbi i privatizaciji, pravomoćno je oslobođen u aferi Tisak, piše u utorak <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/odbjegli-tajkun-izvojevao-jos-jednu-pobjedu-pravomocno-osloboden-za-tisak-1429670" target="_blank">Večernji list</a>, navodeći da je su drugi postupci protiv odbjeglog tajkuna već obustavljeni ili klize u zastaru, a sada tužiteljstvo nije uspjelo dokazati ratno profiterstvo.</p><p>Sada je pravomoćna postala oslobađajuća presuda u aferi Tisak, u kojoj je još 2004. bio osuđen na šest i pol godina zatvora. Tada je s objave te presude bio odveden u zatvor u Remetincu, no poslije je presuda ukinuta.</p><p>Ostaci tog postupka u kojem su za gospodarske zloporabe osim Kutle još bili optuženi Zdenko Francetić, Petar Anić, Krunoslav Marčinko, Ivan Majić, Milena Šenator i Dražen Mandić godinama su se iz ovih ili onih razloga vukli po sudovima.</p><p>Zagrebačko tužiteljstvo je optužnicu protiv Kutle i ostalih u kojima ih je teretilo da su tijekom 1996. i 1997. izvlačili novac iz Tiska podignulo 20. srpnja 2000. Nakon toga je mijenjana pet puta, a s početnih 12 optuženika spala je na sedam. Kutle i ostali prvom su se optužnicom teretili za štetu od 47 milijuna kuna, no na koncu je šteta umanjena pa im se na kraju na teret stavljalo 30-ak milijuna kuna.</p><p>Tužiteljstvo je optužnicu posljednji put mijenjalo 27. travnja 2016., kada je zastaru koja joj je prijetila pokušalo premostiti optužbama za ratno profiterstvo.</p><p>No taj se manevar, kao ni u ostalim Kutlinim predmetima, nije isplatio. Optužbe za zloporabu su otišle u zastaru dok je optužbe za ratno profiterstvo, smatrajući ih nedokazanim, sud prošlo ljeto odbacio te su Kutle i ostali nepravomoćno oslobođeni optužbi. Tužiteljstvo se žalilo, no žalba im je odbačena te je oslobađajuća presuda u slučaju Tisak postala pravomoćna, donosi <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/odbjegli-tajkun-izvojevao-jos-jednu-pobjedu-pravomocno-osloboden-za-tisak-1429670" target="_blank">Večernji list</a>.</p>