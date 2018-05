Još jedna pucnjava u Americi: Škola u Teksasu je zatvorena...

Prema prvim informacijama američkih medija, policija u Teksasu dobila je dojavu o pucnjavu u srednjoj školi Santa Fe.

Škola je trenutno zaključana, nitko od učenika ne može niti unutra niti van. Neki od medija izvijestili su kako se pucnjava dogodila u jutarnjim satima na satu likovnog.

Santa Fe High School on lockdown after a situation with an active shooter on campus. Witnesses say the shooting took place in an art class on campus between 7:30 and 7:45 a.m.

