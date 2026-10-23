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BIO JE NA TJERALICI

Još jednog Torcidaša uhitili u Livnu zbog nazi kortea u Splitu

Piše HINA,
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Još jednog Torcidaša uhitili u Livnu zbog nazi kortea u Splitu
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Osumnjičenik je uhićen na temelju međunarodne tjeralice Nacionalnog središnjeg ureda Interpola Zagreb. Nakon kriminalističke obrade bit će predan u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine koji će odlučiti o njegovu izručenju.

Pripadnik navijačke skupine Torcide uhićen je u petak na području Livna po tjeralici vlasti u Zagrebu zbog sumnje da je sudjelovao u izvikivanju nacističkih i antisemitskih poruka uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu prošloga tjedna, priopćila je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

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Osumnjičenik je uhićen na temelju međunarodne tjeralice Nacionalnog središnjeg ureda Interpola Zagreb. Nakon kriminalističke obrade bit će predan u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine koji će odlučiti o njegovu izručenju. 

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Foto: Policija

U akciji uhićenja u Livnu SIPA je surađivala s policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Sumnjiči ga se da je s drugim osobama sudjelovao u izvikivanju nacističkih i antisemitskih poruka tijekom okupljanja navijača na putu prema stadionu Poljud, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa 15. listopada.

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Splitsko-dalmatinska policija danas je je objavila fotografije još četvorice muškaraca koje traži zbog sumnje da su sudjelovali u incidentu. 

Zbog sumnje u javno poticanje na nasilje i mržnju povezano s tim događajem kazneno su prijavljene 23 osobe, a policija je nastavila potragu za osumnjičenicima.

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Komentari 26
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