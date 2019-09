Još malo sunca, a onda velika promjena: Upalili crveni alarm

U petak će vedrinu, jutarnju svježinu i poslijepodnevnu iznadprosječnu toplinu iz četvrtka zamijeniti oblaci, u mnogim krajeva bit će kiše i vjetra, piše Zoran Vakula u HRT-ovoj prognozi vremena.

Kako javlja Meteoalarm, zbog olujne bure podno Velebita upaljen je crveni alarm. Bolje neće biti ni na ostatku Jadrana. Za gotovo cijelu obalu označen je žuti meteoalarm koji označava jake i olujne udare vjetra.

Foto: meteoalarm

Prognoza za petak

- U petak će još relativno toplo, uz možda čak najviše sunčana vremena u usporedbi s ostalim hrvatskim krajevima biti u istočnoj Hrvatskoj - ponajviše u Baranji, Srijemu i istočnoj Slavoniji, dok će u zapadnijem području vjerojatno biti i povremene kiše, osobito poslijepodne. Zbog više oblaka i vjetra jutro će biti manje svježe nego u četvrtak. U središnjoj Hrvatskoj još toplije jutro, ali i oblačnije, već ponegdje uz kišu, koje će biti i u nastavku dana. No, osim nje, bit će i sunčanih razdoblja, barem kraćih, a i povremeno umjerenog, uglavnom u gorju i jakog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra - piše Vakula u prognozi.

Ovakvih scena neće biti za vikend, ali postoji nada za sljedeći tjedan kada se očekuje povratak sunca.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prognoza za vikend

Promjenjivo će se vrijeme, uz povremenu mjestimičnu kišu, nastaviti do ponedjeljka, pri čemu su ponegdje mogući i obilniji pljuskovi, u većini kopnenog područja osobito potkraj nedjelje. U nastavku novoga tjedna sve je veća vjerojatnost stabilnijeg, sunčanijeg i ponovno toplijeg vremena. Vjetar na kopnu vjerojatno neće prouzročiti dodatne nevolje, ali bi na Jadranu moglo - nakon bure u petak - u nedjelju gdjegod jako jugo. Naravno, i lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, koji su do ponedjeljka mogući svakodnevno, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. No, za moguću utjehu - kiša neće padati stalno, a bit će i sunčanih razdoblja. Od utorka pak i vrlo vjerojatno pretežno sunčanoga i ugodno toploga vremena - piše u prognozi koju donosi HRT.

Hrvatska danas

U većem dijelu zemlje promjenljivo oblačno povremeno s kišom. Izraženiji pljuskovi i grmljavina te obilnija oborina, osobito od sredine dana, mogući su u gorju i na sjeveru Dalmacije. Duljih sunčanih razdoblja i uglavnom suho bit će na krajnjem jugu te osobito istoku Hrvatske. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u središnjim predjelima na udare i jak. Na Jadranu umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, a na jugu će zapuhati umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u gorju svježije, a u Slavoniji i Baranji te u Dalmaciji od 25 do 30 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Promjenljivo, povremeno uz kišu. Na Jadranu će lokalno biti i pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji gdje je moguće i nevrijeme te obilnija oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura, ujutro ponegdje još jaka, a u Dalmaciji većinom umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu od 19 do 24, a najviša uglavnom od 19 do 25, u Dalmaciji i do 27 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska