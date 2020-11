Još nema isporuke lijekova: U susret izašli bolesnom djetetu

<p>Dok ne sjedne milijarda i 800 milijuna kuna, veledrogerije nastavljaju s neisporukom lijekova. Bolnice su već ostale bez zaliha, a u takvom stanju će morati funkcionirati barem još deset dana do rebalansa proračuna.</p><p>- Ministar je pustio 300 milijuna kuna, no to je pokrilo takoreći tjedan dana duga i problem je i dalje tu. Čeka se 11. studeni i rebalans, kad bi država trebala uplatiti još 1,5 milijardi kuna od ukupno pet milijardi kuna duga. Tek nakon uplate veledrogerije će početi ponovno isporučivati lijekove - doznajemo iz HUP-a.</p><p>Sve se prelama preko leđa pacijenata, a najteže je onkološkim bolesnicima koji koriste iznimno skupe lijekove. Iz HUP-a doznajemo da su ipak za takve slučajeve radili iznimke.</p><p>Kao primjer navode situaciju u Vukovaru gdje su veledrogerije na molbu vodstva bolnice isporučile skupi lijek za dijete koje je na onkološkom odjelu. Posebno su ga slale kamionom jer, kažu, nitko ne želi da se zbog cijele situacije dovodi u pitanje nečiji život.</p><p>- Mora se naći sustavno rješenje za ovo pitanje jer dug će se na ovaj način i dalje gomilati - upozoravaju iz HUP-a.</p><p>Ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> već je isticao kako je ukupan dug zdravstva 10 milijardi kuna, od čega polovica duga otpada na veledrogerije. Agonija s neisporukom lijekova traje već dva tjedna, a još će najmanje potrajati devet dana, dok se ne izglasa rebalans proračuna, nakon kojeg Vlada može uplatiti još dio duga. Pitali smo ravnatelje bolnica kakvo je stanje na terenu i koliko su zbog svega ugroženi pacijenti u bolnicama.</p><p>- Pacijenti nisu ugroženi, zaliha nemamo jer nemamo ni skladišta, no mi ne spadamo u onu kategoriju bolnica dužnika koji imaju veliki problem. Mi smo malo manje lošiji po tom pitanju od ostalih. Do danas nisam dobio ni jednu pritužbu što se tiče lijekova. Kasnimo i mi s plaćanjima, ali uspijevamo sve nekako balansirati - kaže nam ravnatelj zagrebačkog KBC-a Sestara milosrdnica dr. <strong>Mario Zovak</strong>.</p>