Ministar zdravstva Vili\u00a0Bero\u0161 na Odboru je\u00a0istaknuo kako su ukupne obveze u zdravstvenom sustavu na dan 30. rujna\u00a0iznosile\u00a013,8 milijardi kuna, a dospjele obveze 6,2 milijardi kuna. Ministar financija Zdravko Mari\u0107 naglasio je kako se ukupni dug popeo na oko 10,5\u00a0milijardi kuna, od \u010dega se \u010dak polovica, dakle\u00a0izme\u0111u 4,5 i 5 milijardi kuna, odnosi na dug prema veledrogerijama.\u00a0

Ministri su sudjelovali na sjednici preko video veze\u00a0jer su uo\u010di nje\u00a0\u010dekali rezultate testiranja, koji su naposljetku bili negativni pa su\u00a0se kasnije i sastali s predstavnicima veledrogerija.\u00a0

- Sastanak je bio konstruktivan, dobili smo neke konkretne iznose koje \u0107emo dobiti nakon rebalansa Dr\u017eavnog prora\u010duna za dugovanja bolnica, koji se o\u010dekuje u studenom, a do tog rebalansa \u0107e\u00a0isporuka lijekova i medicinskih proizvoda\u00a0biti ote\u017eana. Mi se ve\u0107 susre\u0107emo s odre\u0111enim blokadama od strane dobavlja\u010da i nesta\u0161icama lijekova, tako da ni\u00a0ne mo\u017eemo isporu\u010diti ono \u0161to na zalihama nemamo\u00a0- rekla je Diana Perca\u010d, predsjednica HUP-ove Koordinacije veledrogerija.\u00a0

Ministar Mari\u0107, dodala je, na sastanku im je poru\u010dio kako si je zadao osobni cilj, a to je da se o dugovima u zdravstvu vi\u0161e ne pri\u010da i da se to rije\u0161i u razumnom roku.

Ministri su se, podsjetimo, testirali na koronu jer je ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac, pozitivna na koronu, a u subotu su svi zajedno bili na sastanku u Vladi. \u00a0

- Osje\u0107am se dobro, a nadam se da \u0107u i dalje ostati negativan. I to \u017eelim svim hrvatskim gra\u0111anima - poru\u010dio je Mari\u0107 na pitanje o zdravlju.\u00a0

\u0160to se ti\u010de sastanka, pro\u0161ao je dobro, u konstruktivnom dijalogu, dodao je.\u00a0

- Ima uvijek nekakvih turbulencija. Svi se sla\u017eemo da je zdravstveni sustav izuzetno va\u017ean.\u00a0Bilo bi sjajno kad bi problematika dugova prema veledrogerijama bila\u00a0jedini problem s kojim se suo\u010davamo u sustavu zdravstva, no na\u017ealost nije. Kad bi i stari dugovi bili samo problem, isto bi bilo sjajno, ali ni to nije tako\u00a0- rekao je\u00a0dodav\u0161i\u00a0da zdravstveni sustav svaki mjesec generira\u00a0oko\u00a0220 milijuna tro\u0161kova.

Podsjetio je kako su veledrogerijama u petak isplatili 300 milijuna kuna za podmirenje obveza.

- Nu\u017eno je da se donesu odre\u0111ene mjere da ne do\u0111e do generiranja novih obveza i dugova. Zakonske osnove za novo\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pla\u0107anje prije rebalansa nemamo. Rebalans je na Vladi u \u010detvrtak, a glasanje u Saboru\u00a011. studenog, to je razdoblje od tri tjedna u kojem je potrebno\u00a0vidjeti kako osigurati da se nastavi kontinuitet opskrbe - rekao je Mari\u0107.\u00a0Najavio je da \u0107e biti dodatni transfer prema HZZO-u, \u010diji su prihodi tako\u0111er u padu.\u00a0

Otkrio je i koliko \u0107e to rebalansom osigurati novca veledrogerijama.

- Povrh 300 milijuna kuna, iz Dr\u017eavnog prora\u010duna \u0107e biti osigurano na Ministarstvu zdravstva biti dodatnih\u00a01,340 milijarde u rebalansu i jo\u0161 200 milijuna za HZZO, sveukupno paket je 1,8 milijardi kuna\u00a0- rekao je Mari\u0107.

Vi\u0161e detalja o tome gdje \u0107e i kako na\u0107i taj novac u prora\u010dunu re\u0107i \u0107e u \u010detvrtak na sjednici Vlade.

Mari\u0107 je rekao kako mirovine niti u jednom trenutku ne\u0107e biti pod znakom pitanja.

- To odgovorno tvrdim - poru\u010dio je dodav\u0161i kako treba gledati unaprijed i prilikom kreiranja prora\u010duna za idu\u0107u godinu.

- Uskoro \u0107e krenuti cijepljenje i gospodarski\u00a0oporavak i tu je jako va\u017eno imati dobru startnu poziciju. Ove\u00a0godine\u00a0smo cijele javne financije stavili u funkciju rasta\u00a0gospodarstva i to je dobro,\u00a0ali ne mo\u017eemo dopustiti da\u00a0nam se ponove\u00a0gre\u0161ke iz pro\u0161losti, da javne financije dovedemo ponovno u visoku neravnote\u017eu - naglasio je dodav\u0161i kako i od\u00a0idu\u0107e\u00a0godine\u00a0vidi trend smanjenja javnog duga i to za dva postotna boda godi\u0161nje.

- Sagledavaju\u0107i stanje, za sada jo\u0161 pojedine bolnice nisu iskazale nedostatak lijekova, stoga pretpostavljam da imaju rezerve lijekova koje \u0107e biti dostatne da pokriju potrebe do rebalansa\u00a0- rekao je\u00a0Bero\u0161.

I njegov test je negativan \u0161to mu garantira, rekao je, da idu\u0107ih 48 sata nije zarazan.\u00a0

- Virusa se ina\u010de ne bojim, ako ga i dobijem vjerujem da \u0107u kao i ve\u0107ina gra\u0111ana uspjeti preboljeti tu bolest - rekao je.\u00a0

Osvrnuo se i na pismo jedne lije\u010dnice iz\u00a0KB Dubrava koja je otkrila kako pacijenti ne dobivaju redovito obroke, da nedostaju lijekovi, kisik i ponovio kako je poslao zdravstvenu inspekciju.

- Nakon \u0161to sam jutros dobio te informacije, razgovarao sam s koordinatorom za bolni\u010dko lije\u010denje Covid pozitivnih\u00a0koji mi je rekao da se brinu o prehrani i da je mogu\u0107e da netko ne dobije na vrijeme jelo obzirom na prijem novih 40-ak pacijenata dnevno. To je nedopustivo i zato sam i poslao inspekciju da vidimo kakvo je stanje - rekao je Bero\u0161 i dodao da izvje\u0161\u0107e inspekcije\u00a0jo\u0161 nije dobio.

Informaciju o tome da je u toj bolnici do\u0161lo do nesta\u0161ice lijekova, dodao je, nije dobio.

- Da je do\u0161lo, vjerujem da bi i do mene ta informacija do\u0161la - rekao je.

Kada je rije\u010d o kontroli nad epidemijom i prijemu Covid pozitivnih bolesnika, smatra da ju nisu izgubili.

- Svojim neodgovornim pona\u0161anjem svi mi skupa doprinijeli smo da brojke rastu, ali to nije specifikum samo na\u0161e dr\u017eave - rekao je Bero\u0161 i dodao da se doga\u0111a ono \u0161to su predvidjeli da bi se moglo dogoditi dolaskom hladnijeg vremena. Ka\u017ee da ga brine \u0161to raste broj dnevno hospitaliziranih, ali i\u00a0da imaju planove zbog \u010dega\u00a0vjeruje\u00a0da \u0107e mo\u0107i zbrinuti sve bolesnike, ukoliko epidemija ne bude ekstremno velikih razmjera.

- Pretpostavljam da ne\u0107e biti sami kreveti glavni izazov. Ve\u0107i izazov mogli bi predstavljati zdravstveni djelatnici koji bi mogli nedostajati. To \u0107e ovisiti o ulasku virusa u zdravstveni sustav. Poku\u0161avamo napraviti sve da osiguramo dodatne kapacitete - rekao je Bero\u0161 i spomenuo poziv umirovljenim lije\u010dnicima, ali ne u smislu da oni budu u kontaktu s Covid pozitivnim pacijentima.

- Preko tisu\u0107u njegovatelja i njegovateljica je na Zavodu za zapo\u0161ljavanje, apsolutno je mogu\u0107e ra\u010dunati i na njih, a ra\u010dunamo i na lije\u010dnike koji su u fazi rada pod nadzorom, na studente koji su na zavr\u0161noj godini studija, ali i onim sestrama koji su na zavr\u0161noj godini svog edukacijskog ciklusa\u00a0- rekao je dodav\u0161i kako je sad\u00a0apsolutno nemogu\u0107e predvidjeti ho\u0107e li biti potrebe za tim niti\u00a0dokad \u0107e postojati potreba za tercijarnim kapacitetima.

Govore\u0107i o dugovima u zdravstvu, istaknuo je kako Hrvatska izdvaja oko 800 eura po glavi stanovnika, dok je eu prosjek oko 3000 eura, no da unato\u010d tome Hrvati imaju gotovo jednaka prava na razini skandinavskih zemalja.

- Ako me pitate kako je to mogu\u0107e, nemam odgovor, no \u010dinjenica je da su mnoga, odnosno sva prava dostupna hrvatskim gra\u0111anima. Istina je da postoje liste \u010dekanja i da nismo negdje potpuno funkcionalni i da se dogodi poneka gre\u0161ka, no u cjelini bi mogli ocijeniti na\u0161 zdravstveni sustav vrlo dobrom, ako ne i odli\u010dnom ocjenom - dodao je.\u00a0

Naglasio je kako se moraju pove\u0107ati doprinosi i izdvajanja iz Dr\u017eavnog prora\u010duna ako se \u017eeli i dalje osigurati da gra\u0111ani imaju osigurana sva prava.

Na pitanje novinara o preminuloj maturantici u Splitu, rekao je kako ne mo\u017ee sa svim detaljima izlaziti u javnost obzirom na Zakon, ali da je imala respiratornu i kardijalnu problematiku koja je svakako doprinijela da do\u0111e do smrtnog ishoda.

'Osigurat ćemo 1,8 milijardi kn u rebalansu za dug u zdravstvu, mirovine ne dolaze u pitanje'

U petak je plaćeno 300 milijuna kuna, u okviru rebalansa mi ćemo predvidjeti jedan značajniji iznos prema veledrogerijama, rekao je jutros ministar financija Zdravko Marić

