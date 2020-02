'Još nije sve gotovo, čekamo da ponište rješenje Centra...'

Životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo na udomljavanje djece. Odlučio je tako Ustavni sud. Ipak, odlukom Ustavnog suda još nije sve gotovo.

- Nije sve gotovo. Mi smo prije dva dana poslali žalbu Ministarstvu na odluku, odnosno rješenje Centra za socijalnu skrb koji nas je drugi put odbio po istoj stvari - rekao je Šegota za Dnevnik Nove TV.

Vjeruju da će Ministarstvo biti ta instanca koja će i zbog odluke Ustavnog suda odlučiti pozitivno na njihovu žalbu, odnosno poništiti rješenje Centra za socijalnu skrb.

- Bilo bi krajnje neobično da Ministarstvo bilo kako drugačije postupi s obzirom da postoji presuda Upravnog suda, pravovaljana i sada odluka Ustavnog suda koji poziva sve institucije, dakle i Ministarstvo i Centar za socijalnu skrb, da postupi po toj odluci, a to je da ne diskriminiraju životne partnere - kaže.

Nadaju se da će se odluka provesti.

- Ne vidimo drugu mogućnost, nego da se odluka provede. Nakon presude Upravnog suda smo mislili da je to sada to, ali ovo je njaviše tijelo u RH i iznad Ustavnog suda ne stoji nitko, tako da očekujemo da se odluka provede - rekao je Kožić.

Foto: Nova tv

- Ne dovodimo mi djecu kući, nego će ta djeca kojoj je potrebna obitelj izabrati nas. Očekujemo da će se to dogoditi do kraja godine - zaključuje.

Prema njihovom mišljenju, skepsa ne postoji.

- Ja bih rekao da ne, s obzirom da je Ustavni sud sada prelomio tu cijelu priču. Ako je uopće bilo razilaženja vezano za interpretaciju Upravnog suda, sada nakon odluke Ustavnog suda sve je vrlo jasno i točno je navedeno - kaže Šegota.

Mogućnost da će dobiti odbjenicu od Ministarstva ne razmatraju.

- To je neki scenarij koji ne razmatramo, ali onda idemo opet na tužbu, po drugi put po istoj stvari, što je opet u nekom pravnom nonsensu. Da li živimo u zemlji u kojoj je tako nešto moguće? Ne bih htio vjerovati da se stvari u tom smjeru mogu pokrenuti - kažu.

S obzirom na puno reakcija, od kojih jedni kažu da je ovo suspendiranje demokracije, Šegota i Kožić imaju samo jedan odgovor.

- Više od 1000 djece je u domovima koje trebaju obitelj. Sve one koji danas s nama ne dijele sreću pozivam da se ipak pridruže nama i da se djeca, njih 1000 i više, udome i da pronađu svoje obitelji - kažu.

Odluka najviše znači djeci

- Ova odluka jako puno znači za djecu u domskom sustavu. Ima ih više od 1000. Ova odluka otvorila je nadu djeci u domovima da postoji širi krug potencijalnih udomitelja. Rijetko tko se danas javlja u Centar za socijalnu skrb da bi udomio djecu. Teško mi je reći zašto je to tako - ispričao je Šegota.

- Možda sustav ne funkcionira, nema dovoljno edukacije. Možda ljudi nisu svjesni kolika je to sramota za Hrvatsku da više od 1000 djece večeras ide spavati a nema im tko reći laku noć.

Mi smo se ponudili da udomimo čak troje djece, mislili smo da će nam to biti plus kada dođemo na Centar za socijalnu skrb, no u trenutku kada je trebalo potpisati odluku, očigledno se politika umiješala i odbila nas.

Podsjetimo, Ivo Šegota i Mladen Kožić već godinama vode bitku za udomljavanje djeteta. Centar za socijalnu skrb, iako svatko od njih ponaosob ima sve uvjete za udomitelja, odbija njihove zahtjeve jer su sklopili životno partnerstvo. Da imaju pravo na udomljavanje odlučio je i Upravni sud, ali Centar njihovo mišljenje ignorira - zaključuje.

