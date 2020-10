Još ništa od presude: Sauchin potpis opet ide na vještačenje

Tomislav Saucha, bivši predstojnik Ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića, spremio se za kraj sudskog postupka no ponovno se morao potpisivati kako bi grafološki vještaci mogli usporediti potpise

<p>Nakon što su optuženici iznijeli obranu sudsko vijeće je po službenoj dužnosti odlučilo da se vještače potpisi na putnim računima <strong>Siniše Petrovića, Nevena Budaka i Slavka Goldsteina</strong> te još petero zaposlenika Vlade - rekla je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu <strong>Sanja Mazalin</strong>. Bivši predstojnik Ureda bivšeg premijera <strong>Zorana Milanovića,</strong> <strong>Tomislav Saucha</strong> u svojoj obrani, naime, negira da ih je on potpisao a <strong>Sandra Zeljko </strong>je ustvrdila kako je ona potpisala nekoliko. </p><p>Stoga je sudsko vijeće MUP-ovu Centru za kriminalistička vještačenja "Dr. Ivan Vučetić" povjerilo da provede grafološko vještačenje tih potpisa. Tome se usprotivio, no bez uspjeha, Sauchin odvjetnik <strong>Davor Maržić </strong>tražeći da vještačenje provede bilo tko drugi jer su, po njemu, vještaci iz CKV-a neobjektivno vještačili o čemu je tijekom postupka iznio niz primjedbi. </p><p>Suđenje se nastavlja 12. studenog. </p><p>Podsjećamo, Uskok Sauchu tereti da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge i zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom Sandrom Zeljko, bivšom 'krunskom svjedokinjom' u tom slučaju, nezakonito stekao 580.000 kuna.</p><p>Prema optužnici, Sandra Zeljko je prema Sauchinim uputama napravila ukupno 125 putnih naloga i dostavila ih u devizno računovodstvo. Sama je kasnije preuzela novac za akontacije dnevnica i dijelila ga sa Sauchom. Nju terete da je i nakon Sauchina odlaska nastavila dizati novac pa je od ožujka 2016. do veljače 2017., po Uskokovim tvrdnjama, samoinicijativno krivotvorila potpise kasnijih šefova kabineta Nevena Zelića i Davora Božinovića te preuzela i zadržala akontacije dnevnica u ukupnom iznosu od gotovo 350.000 kuna.</p><p> </p>