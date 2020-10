Zeljko: Cipele nisu bile samo moje nego i sestrine i mamine, najskuplje sam platila 1000 kn

Sandra Zeljko, bivša tajnica bivšeg predstojinka Ureda premijera Tomislava Sauche, odbacila je optužbe da je lažirala putne naloge i uzimala novac. Na suočavanju Saucha ju je optužio da laže

<p>Radila sam profesionalno, po nalogu predstojnika Ureda premijera, i kod izdavanja posebnih putnih naloga za gospodu Budaka, Petrovića i Goldsteina. Ni u jednom trenutku nisam dovodila u pitanje je li išta sporno ili posumnjala da nešto nije u redu jer je sva procedura tehnički bila zadovoljena. Kad sam čula da ti ljudi nisu išli na putovanja bila sam šokirana. - rekla je u svojoj obrani Sandra Zeljko dodavši kako kategorički odbija da je na bilo koji način sudjelovala u kriminalnim radnjama. </p><p>Sutkinja je više puta prekidala njezinu konfuznu obranu i opominjala je da složi rečenicu tako da ima glavu i rep. </p><p>- Pretraga stana nije obavljena zakonito i plava kuverta na kojoj je pisalo "Goldstein" i isplatnica na ime Mirne Ivančić i izvješće, ključni za moje optuženje, nisu pronađeni u njemu - rekla je aludirajući da joj je to podmetnula policija tijekom pretrage. <br/> Govoreći o točki optužnice u kojoj je terete da je falsificirala potpise još dva predstojnika ureda premijera Nevena Zelića i Davora Božinovića rekla je da ih ona nije potpisivala te da su to mogle napraviti tri tajnice koje su bile nadležne za te zaposlenike ureda. </p><p>Dotakla se i cipela ( policija je pretragom njezina stana pronašla 80 -ak pari cipela vrijednih 40-ak tisuća kuna) i rekla kako u stanu živi s mamom i sestrom i da su cipele i njihove te da ih je kupovala na sniženjima.<br/> - Najviše sam platila tisuću kuna - rekla je Zeljko dodavši kako se od izbijanja afere Dnevnice, ožujka 2017., liječi u bolnici u Vrapču te da ide na psihoterapiju. Na pitanja Darka Maržića, odvjetnika Tomislava Sauche, sudskog vijeća i Uskoka nije htjela odgovarati. </p><p>Nakon toga uslijedilo je suočavanje optuženih. Saucha ju je optužio da laže a Zeljko nije uzvratila nego je , uglavnom, gledala u pod. Završne riječi stranaka najavljene su za utorak a potom bi trebala uslijediti i nepravomoćna presuda. </p><p>Podsjećamo, Uskok Sauchu tereti da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge i zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom Sandrom Zeljko, bivšom 'krunskom svjedokinjom' u tom slučaju, nezakonito stekao 580.000 kuna.</p><p>Prema optužnici, Sandra Zeljko je prema Sauchinim uputama napravila ukupno 125 putnih naloga i dostavila ih u devizno računovodstvo. Sama je kasnije preuzela novac za akontacije dnevnica i dijelila ga sa Sauchom.</p><p>No u kojem omjeru i gdje je novac završio ne zna se. Istražitelji su sumnjali da je dio novaca Zeljko potrošila na cipele.</p><p>Nju terete da je i nakon Sauchina odlaska nastavila dizati novac pa je od ožujka 2016. do veljače ove godine, po Uskokovim tvrdnjama, samoinicijativno krivotvorila potpise kasnijih šefova kabineta Nevena Zelića i Davora Božinovića te preuzela i zadržala akontacije dnevnica u ukupnom iznosu od gotovo 350.000 kuna.</p><p>Sve do veljače 2017. novac se isplaćivao preko putnih naloga. Bilo ih je, stoji u optužnici, ukupno 66, a Zeljko je navodno u rubrici 'Predstojnik' lažirala potpise tadašnji šefova premijerovog ureda, Nevena Zelića i Davora Božinovića. U uredu za opće poslove i dalje ništa nisu sumnjali već su joj novac za dnevnice isplaćivali. </p><p>Istraga u ovom slučaju najprije je poreknuta samo protiv Sauche, tadašnjeg SDP-ovog saborskog zastupnika, a naknadno je proširena i na Zeljko. Suđenje je počelo lani u rujnu. Uskok predlaže da se Sauchi oduzme 295 tisuća kuna koliko je protuzakonito stekao, a Zeljko 649.112 kuna. </p>