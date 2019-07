Još par dana toplinskog udara, a onda stiže snažno nevrijeme

Tjedan je počeo pravim ljetnim vrućinama, a ako je suditi po sadašnjim prognozama, završit će s pljuskovima i grmljavinom. Kako je napisao Zoran Vakula za HRT, puno je upozorenja, ponajprije zbog opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje i zbog kojeg je dobro podsjetiti se preporuka za zaštitu od velikih vrućina, a i zbog vrlo visokog UV indeksa - mjere jakosti sunčeva zračenja, zatim zbog olujnih nevremena koja se neizbježnima kada od petka počne dolaziti vlažniji i hladniji zrak na ovu prezagrijanu podlogu.

U srijedu u istočnoj Hrvatskoj još manje oblaka nego u utorak i gotovo bez vjetra, tako da će prevladavati sunčano, a umjerene naoblake može biti samo u Podunavlju. Najniža temperatura zraka najniža od 16 do 19 °C, najviša od 31 do 33 °C.

U Dalmaciji jako vruće

U središnjoj Hrvatskoj sunčano, često i vedro, uz slab vjetar, a danju još i toplije nego početkom tjedna. Najviša temperatura i do 34 °C naznačuje početak toplinskog vala na području Zagreba, gdje će tijekom noći biti oko 20 °C.

Sunčano i vruće i na sjevernom Jadranu i nižim dijelovima gorske Hrvatske s najvišom temperaturom od 30 °C u gorju do 35 °C na obali, gdje se nastavlja toplinski val. Ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak, uz uglavnom malo valovito more.

I u Dalmaciji bez znatnije promjene - opasnost od toplinskog ostaje velika zbog najniže temperature oko 25 °C, a najviše od 33 do 36 °C. Ujutro ponegdje umjerena bura, od sredine dana većinom umjeren sjeverozapadnjak te malo do umjereno valovito more.

Na jugu Hrvatske ujutro ponovno može biti jake bure, a poslijepodne će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz moguće valovito more. No prije nego zapuše sjeverozapadnjak temperatura će uz obilje sunca nerijetko premašiti 33 °C, a ponegdje dosezati i 36 °C pa je opasnost od toplinskog vala velika."

Do vikenda većinom sunčano i vruće, ali...

- Uz pretežno sunčano vrijeme u četvrtak i petak opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje povećat će se i u unutrašnjosti, posebice u središnjoj Hrvatskoj, gdje najviša temperatura može dosezati i 35 °C, a noći bi mogle biti tople. No bit će sve nestabilnije, uz porast vjerojatnosti pljuskova i grmljavine, najprije u gorju, u petak i u središnjoj Hrvatskoj, zatim i u ostalim kopnenim krajevima, pa i na većini Jadrana, osobito na njegovom sjevernom dijelu. Pritom je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Bura će na Jadranu prestati, sjeverozapadnjak slabjeti i okretati na zapadnjak i jugozapadnjak, a zatim će zapuhati jugo, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić.

U Bruxellesu 41 stupanj

Kratak, ali snažan toplinski val zahvatio je u utorak sjeverozapadnu Europu pojačavajući strah od još veće suše, a rekordna temperatura izmjerena je u francuskom gradu Bordeauxu.

U utorak poslijepodne u Bordeauxu je izmjereno 41,2 Celzijeva stupnja, što je novi toplinski rekord.

Temperature će idućih dana nastaviti rasti u čitavoj zapadnoj Europi, ali već u petak počet će padati, predviđaju meteorološke službe.

Vlasti u francuskoj prijestolnici uvele su treći od četiri stupnja plana obrane od ekstremnih temperatura koji predviđa otvaranje "dvorana za osvježenje" u javnim objektima te postavljanje privremenih javnih česma i raspršivača vlage kao i niz mjera namijenjenih starijim osobama, najvećim žrtvama ljetnih žega koje su 2003. samo u Francuskoj odnijele 15.200 života.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U Beču napravili "Gradske oaze"

Slične se mjere provode i u drugim europskim gradovima. U Beču, u Austriji, gradske vlasti su pomogle u razvoju nove aplikacije pod nazivom "Gradske oaze" pomoću koje stanovnici mogu pronaći mjesta za osvježenje: parkove, fontane i slično.

Sudionici biciklističke utrke Tour de France češće piju, svakog sata dobivaju tri boce ili 1,5 l vode.

Druga žrtva toplinskog vala je francuska elektrokompanija EDF koja je ovog tjedna morala zaustaviti dva nuklearna reaktora u elektrani u Golfechu, na jugozapadu Francuske, zbog temperature vode u rijeci Garonnei koja se koristi za hlađenje reaktora.

U Belgiji se upozorenje na "jaku žegu" u utorak odnosi na sve dijelove zemlje osim obale i na snazi je do petka u ponoć. Očekuje se temperatura veća od povijesnog rekorda, 38,8 Celzijevih stupnjeva, zabilježenog 27. lipnja 1947.

U zapadnoj Flandriji guverner je u utorak izdao zabranu pušenja i paljenja vatre na otvorenom zbog opasnosti od požara.

Foto: Oliver Berg/DPA/PIXSELL

Nizozemska u narančastom alarmu

I u Nizozemskoj je proglašen "narančasti" alarm, osim najsjevernijih otoka.

U Njemačkoj bi se živa ovih dana mogla popeti do 41 u okolici Koelna, a u saveznoj pokrajini Saarskoj očekuje se rušenje rekorda iz 2015. kada je izmjereno 40,3 stupnja, objavila je njemačka meteorološka služba DWD.

Britanske vlasti za javno zdravstvo preporučile su Britancima da hodaju po hladu i suzdržavaju se od "pretjerane" konzumacije alkohola.

Na jugoistoku Engleske u četvrtak se očekuje 37 stupnjeva, što je više od najviše temperature izmjerene u srpnju (36,7 stupnjeva) i približava se povijesnom rekordu iz kolovoza 2003. kada je bilo zabilježeno 38,5 Celzijevih stupnjeva.

"Toksičan spoj" vlažne topline i peluda "mogao bi biti iznimno opasan za 5,4 milijuna ljudi u Velikoj Britaniji koji pate od astme", upozorio je Andy Whittamore iz Asthme UK.

Ovaj toplinski val - drugi u manje od mjesec dana, nakon onog krajem lipnja - pojačava strah od ekstremne suše u budućem razdoblju.

Dok novi toplinski val zapljuskuje Europu u Francuskoj boravi mlada švedska aktivistkinja za borbu protiv klimatskih promjena Greta Thunberg koja je u utorak održala govor u Narodnoj skupštini.

