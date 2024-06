Još samo četiri dana: Ugovorite dozvoljeni minus s bankom da ne upadnete u neželjeni kredit

Brojnim je građanima život bez minusa na tekućem računu nezamisliv, ali nisu baš svi ozbiljno shvatili poziv da prešutne minuse moraju u dogovoru s bankom do kraja lipnja pretvoriti u dozvoljena prekoračenja. Ukoliko to ne učinite, a koristite prešutni minus, mogli biste se neočekivano naći u kreditu.

Hrvati su na računima u bankama u minusu većem od 790 milijuna eura. Oni koji ne dogovore s bankom dozvoljeno prekoračenje do 30. lipnja morat će prešutni minus otplatiti na 12 rata.

- Prema zadnjim podacima do kraja svibnja od ukupno 1,7 milijun građana koji su dobili ponude banaka, ugovorilo ih je nešto više od 800 tisuća, dakle nešto malo manje od polovice. Rok je, dakle, do 30.6., do kraja ovog mjeseca, pa je preporuka svakako da prouče građani svoje ponude i ugovore ako im je potrebno dopušteno prekoračenje - rekao je za RTL glasnogovornik Hrvatske udruge banaka Ivan Hrvoje Maljković.

Gotovo milijun građana još uvijek nije zatražio dogovor s bankom oko prelaska na dozvoljeni minus.

- Pa prema podacima koje imamo zapravo od 1.700.000 građana kojima je odobreno prekoračenje, ne koriste svi u određenom iznosu ta prekoračenja. Dakle, brojka zapravo onih ljudi koji nisu ugovorili, možda ih nisu ugovorili jer ne koriste jednostavno prekoračenje tako da ovisi od situacije do situacije što će se dogoditi nakon tog isteka roka - kazao je Maljković.

Koja je uopće razlika između prešutnog i dozvoljenog minusa?

- Ključna razlika je u tome što je dopušteno prekoračenje ugovorni odnos, dakle sklapate ugovor s bankom i samim time ste na neki način još više zaštićeni u odnosu na prethodno prekoračenje. Dakle, postoji maksimalna efektivna kamatna stopa, a osim toga, ako vam se minus iz nekog razloga zbog smanjenih primanja, recimo, ukida ili smanjuje za određeni dio, imate pravo na otplatu u minimalno 12 rata po istoj toj kamatnoj stopi - pojasnio je Maljković.

- Prešutno se zapravo koristio i prakticirao na sličan način. Međutim, nije bilo na taj način regulirano zakonski. Dakle, postoji puno veći prostor za različite politike banaka i na ovaj način će se te politike uskladiti na neki način pružiti bolju zaštitu potrošačima - dodao je.

Što će biti s onima koji na vrijeme ne ugovore dozvoljeni minus?

- Ako u određenom iznosu koristimo prešutno prekoračenje i ne prebacimo se na dopušteno, banka će nas obavijestiti o ukidanju tog prekoračenja jer taj proizvod više neće imati u ponudi i omogućit će nam otplatu minimalno 12 rata tog iznosa po istoj kamatnoj stopi koja se primjenjivala za dopuštena prekoračenja - rekao je Maljković.

Za ugovaranje dozvoljenog minusa ne morate ići u poslovnicu banke, to možete napraviti i digitalnim putem.

- Većina banaka je omogućila tu tranziciju digitalnim putem, dakle putem mobilnog bankarstva i to je možda najjednostavniji način, a kod nekih banaka je to moguće isključivo dolaskom u poslovnicu i s obzirom na to da je još ostalo nekoliko dana za ugovaranje tog prekoračenja, preporučam da zaista ne čekaju ljudi zadnji dan jer bi mogle biti određene gužve u poslovnicama banaka - istaknuo je Maljković.