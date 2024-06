Dozvoljeno prekoračenje još nisu ugovorile stotine tisuća građana: Ne čekajte zadnji čas!

Zamjena za prešutno ograničenje je dopušteno prekoračenje koje građani trebaju ugovoriti s bankom zaključno s 30. lipnja, a banke im moraju ponuditi isti limit koji trenutno imaju po prešutnom prekoračenju. Banke su od lipnja prošle godine građanima koji su imali odobrene prešutne minuse slale ponude za ugovaranje dopuštenog prekoračenja u istom iznosu u kojem im je odobreno postojeće prešutno prekoračenje. Ponude banaka dobilo je 1,7 milijuna potrošača.

Kako su nam potvrdili iz Hrvatske narodne banke, do 31.svibnja 2024. godine 800 tisuća građana odazvalo se pozivu i ugovorilo dopušteno prekoračenje. U odnosu na 31.ožujak kada je dopušteno prekoračenje ugovorilo 560 tisuća građana, to je 240 tisuća građana više.

HNB i potrošačke udruge savjetuju klijente da se prebace s prešutnog na dopušteno prekoračenje, i da ne čekaju za to zadnji čas. Većina banaka nudi i digitalni prelazak putem mobilnih aplikacija, ali klijent može otići i u poslovnicu banke te tamo ugovoriti prelazak, i minus koji mu odgovara. A što će biti s onima koji to ne učine do 30. lipnja pitali smo Hrvatsku udrugu banaka (HUB)

- Banke će obavijestiti klijente o ukidanju i zatvaranju prešutno prihvaćenog prekoračenja najmanje 30 dana prije dana ukidanja i zatvaranja prešutnog prekoračenja, te će klijentima koji su u određenom iznosu koristili takvo prekoračenje, a ne žele ugovoriti dopušteno, omogućiti otplatu u minimalno 12 rata, pri čemu kamatna stopa neće biti viša od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja – odgovorili su nam iz HUB-a.

Velika je razlika između prešutnog, i dopuštenog prekoračenja. Dopušteno prekoračenje je vrsta ugovorenoga kredita, u kojem se pravila znaju, jer ima maksimalnu dozvoljenu kamatu; odobrava se na temelju klijentove kreditne sposobnosti, a moguća je i obročna otplata minusa u 12 rata ako banka klijentu taj minus smanji ili mu ga ukine. Kod prešutnog minusa ograničenja visine kamate nije bilo, nije obavezna ni procjena kreditne sposobnosti, pa bi banka klijentu dala i mnogo više nego što on to može podnijeti, čak i 300 posto prosječne mjesečne plaće, dok nije bilo ni mogućnosti obročne otplate tog minusa. Do 2018. dopušteni je minus bio standard, a onda su odjednom banke počele davati prešutne minuse, da bi na kraju došlo do toga da 95 posto klijenata s minusom ima prešutni, a samo pet posto dopušteni minus. Mnogi pritom nisu ni znali da je prešutni minus bio i do 30 posto skuplji od dopuštenoga, jer su mu kamate do rujna 2022. bile neograničene.

Za one koji su potpisali novo, dopušteno prekoračenje, trošak minusa ubuduće će biti manji - primjerice ako netko ima prešutni minus od 1300 eura, kamatu će godišnje plaćati 32 eura manje. Prelaskom na dopuštena prekoračenja svim potrošačima će biti zajamčena niža cijena korištenja minusa, ali će o njemu biti i kvalitetnije informirani, odnosno imat će pravo na obročnu otplatu minusa u slučaju njegova ukidanja ili smanjenja.