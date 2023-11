Još stignete prijaviti dobre ljude iz susjedstva za Ponos Hrvatske

Kroz godine gledamo kako riskiraju svoj život da spase drugog, skaču u vodu i u vatru, daruju svoje srce, domove, aute, novac... Grade škole u najsiromašnijim dijelovima svijeta, upisuju fakultete unatoč teškom invaliditetu, udomljavaju i po 50 djece... Takvi su ljudi naš ponos i zbog njih 24sata već 19. godinu dodjeljuje nagradu Ponos Hrvatske https://www.ponoshrvatske.hr/.

Oni su skromni i nikad nisu tražili javno priznanje za svoja velika djela. No, mi smo tu kako bismo istaknuli da ti ljudi zaslužuju priznanje i da je to svijet u kojem želimo živjeti. Svatko od nas poznaje barem jednog takvog čovjeka. Prijavite ih na našu adresu do 30. studenog kako bi postali naši kandidati za prestižnu nagradu. Sve prijave analizirat će naš petorčlani žiri kojeg ćemo uskoro detaljno predstaviti našim čitateljima. Svojim će nam glasovima pomoći da odaberemo 15 najzaslužnijih ljudi, onih o čijim djelima vrijedi čuti i kojima se vrijedi pokloniti.

Brojne prijave već su stigle na našu adresu, no, dobrih djela nikad dosta pa ako kasnite s prijavom svog heroja, požurite! Vaše prijave čekat ćemo idućih deset dana. Šaljite nam ih na e-mail heroji@ponoshrvatske.hr. Uz kratak opis djela zbog kojeg prijavljujete određenoga kandidata, ne zaboravite nam ostaviti kontakt na koji mu se možemo javiti. Priče o dobitnicima objavljivat ćemo u veljači u našim novinama, na web-u te u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska.