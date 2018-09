Još tjedan dana za prijave, do sad kredite tražila 1851 obitelj

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izvijestio je u petak da se na natječaj za subvencionirane stambene kredite do četvrtka javila 1851 mlada obitelj te poručio da će svi koji do 5. listopada predaju potpunu dokumentaciju dobiti subvenciju.

"Mjera je uspješna, a zacrtane ciljeve ćemo ostvariti", poručio je Štromar s konferencije za medije koju je održao u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u društvu direktora agencije Slavka Čukelja i državnog tajnika Željka Uhlira.

Kako napominje Štromar, kada se tome pribroji 2320 obitelji od prošle godine, dolazi se do brojke od više od četiri tisuće obitelji koje su riješile svoje stambeno pitanje. Ponovio je da se u tim obiteljima dosada rodilo 250 djece, a očekuje se i više s obzirom da mjera predviđa dodatne dvije godine produljenja subvencije za svako rođeno dijete.

Štromar brojci od četiri tisuće obitelji pribraja i onu od više od osam tisuća obitelji koje su pitanje stanovanja riješile putem programa poticane stanogradnje (POS), čime se dolazi do podatka o više od 12 tisuća obitelji. "Njima će dom biti Hrvatska. Neće ići van, ostat će ovdje privređivati i raditi na tome da se razvija naše gospodarstvo i društvo", poručio je Štromar.

Izvijestio je da se natječaj zatvara idući petak, 5. listopada, a oni koji su u procesu pribavljanja dokumentacije i dogovoranja s bankama imaju vremena do tada predati svoju dokumentaciju, koju će APN onda razmotriti.

"Garantiram da će svi koji će predati potpunu dokumentaciju do 5. listopada riješiti svoje stambeno pitanje, jer ćemo im osigurati subvenciju", kaže Štromar.

Ukoliko to netko ne stigne odraditi, Štromar je ponovio da će natječaji biti raspisivani i slijedeće dvije godine, također u rujnu.

Na pitanje novinara postoje li podaci o regionalnoj zastupljenosti predanih zahtjeva, s obzirom da se subvencije kreću od 30 do 51 posto, ovisno o indeksu razvijenosti mjesta, Štromar je kazao da se zahtjevi svakodnevno obrađuju, došlo se do oko polovine obrađenih, no kako se u ovom trenutku na temelju toga još ne može govoriti o statistici.

"O statistici ćemo vas informirati nekoliko tjedana nakon završetka ovog natječaja", kazao je Štromar.

Upitan o pojedinim kritikama da se ovom mjerom novac zapravo "prelijeva" u džepove vlasnika stanova koji su podigli cijene, a na području Zagreba to iznosi 16 do 20 posto, Štromar je podsjetio na nedavno predstavljenu analizu zagrebačkog Ekonomskog instituta (EIZ) o tržištu nekretnina u RH od 2012. do ožujka 2018. godine.

"Analiza nepobitno pokazuje da u onoj općini, gradu ili županiji gdje je broj noćenja veći i cijene nekretnina su veće. Gdje je turizam jači i cijene nekretnina su veće. Upravo zato i imamo ove mjere subvencioniranja i POS-a", rekao je Štromar.