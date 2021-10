Iako nisu pronašli tijelo Zorice Fadljević iz Sibinja nedaleko Slavonskog Broda niti je utvrđen način na koji je navodno ubijena prije 2 godine, bračni par Karamazan iz Šumeće, Slavica (62) i Mijo (64) nepravomoćno su osuđeni za njezino ubojstvo.

Prvookrivljena Slavica Karamazan osuđena je na 9 godina, a drugookrivljeni Mijo Karamazan na 12 godina zatvora.

Jedan od najmisterioznijih zločina u novijoj povijesti Hrvatske

Zorica je posljednji put viđena 8. studenoga 2019. godine oko 17 sati.

Suprug ju je tog dana dovezao pred glavni ulaz u slavonskobrodsku bolnicu, gdje se trebala naći s poznanicom. Nakon toga joj se gubi svaki trag. Dani su prolazili, obitelj je bila sve očajnija, a istražitelji su polako slagali mozaik misterioznog nestanka.

Peti dan od nestanka pokucali su na vrata bračnog para iz Šumeća. Policija je sakupila dokaze, a državno odvjetništvo odlučilo da se bračni par Karamazan uhiti. Nadali su se da će se par slomiti i reći gdje je nestala nesretna žena, no oni su cijelo vrijeme postupka šutjeli. U pritvoru su proveli šest mjeseci, nakon čega je Vrhovni sud odlučio da se brane sa slobode.

Iako nisu priznali djelo, a nije pronađeno ni Zoričino tijelo niti je utvrđen način na koji je navodno ubijena, Županijsko državno odvjetništvo smatralo je da ima dovoljno dokaza kojima mogu dokazati da su supružnici ubili Zoricu i potom sakrili njezino tijelo.

Cijelo to vrijeme, od Zoričina nestanka pa do današnje presude, traje potraga za njezinim tijelom. GSS je mjesecima nakon nestanka češljao savske rukavce, pretraživao grmlje, no nisu imali uspjeha. Tračak nade pojavio se 22. travnja ove godine, kad su policajci našli ljudski ženski kostur u Savi. Posumnjali su kako bi se moglo raditi o Zorici Fadljević. Kosti su poslali forenzičarima na DNK analizu. Nakon dva mjeseca samo su mogli utvrditi da pronađeni kostur ne pripada nestaloj Zorici.

Vikala je 'On ju je ubio!', 'Oprali smo krv sanitarom'

Dok je trajala analiza suđenje je bilo prekinuto. Time se misterij nestanka ove Slavonke nastavio.

Tijekom suđenja ispitano je nekoliko svjedoka. A zanimljiv je bio iskaz Sabine Cviljević, liječnice u požeškoj bolnici, koja je bila dežurna kad su Slavicu Karamazan doveli iz istražnog zatvora jer je pokušala suicid.

- Bila je vrlo nervozna, vikala je: ‘On ju je ubio’, ‘krvi je bilo posvuda’, ‘oprali smo krv sanitarom’, ‘njezina krv bila je po meni’, ‘uzela sam sanitar da to očistimo’, ‘reći ću svima da ju je on ubio’... Gospođa je bila vidno rastrojena i morali smo joj dati sedativ da se umiri i zaspe - ispričala je Cviljević.

Pravosudni policajac, koji je bio dežuran na dan kad su priveli Miju Karamazana, na sudu je svjedočio: “Privedeni (Mijo, op.a.) rekao je napravio sam što sam napravio i želim da me odvedete u županijsko Državno odvjetništvo u Slavonski Brod.