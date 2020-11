'Još uvijek je 4000 Zagrepčana bez plina, grijanja i tople vode'

Saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš poručila je kako bi netko trebao izvijestiti premijera Plenkovića da 4000 Zagrepčana nakon potresa, koji je bio u ožujku, još uvijek nema plin, grijanje i toplu vodu, a dolazi zima

<p>Plenković postaje vrlo nervozan kada mu se spomene da obnova Zagreba ide presporo i neučinkovito, pa bi bilo dobro da mu netko prinese pozornosti tu činjenicu, poručila je <strong>Anka Mrak Taritaš</strong> u slobodnoj raspravi u Hrvatskom saboru.</p><p>Podsjetila je kako je zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong>, pouzdan premijerov partner, još 23. travnja upozorio u pismu da treba izmijeniti Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima te promijeniti tehničke propise za plinske instalacije kako bi kućanstva mogla nakon potresa dobiti plin.</p><p>No, do danas nije napravljeno apsolutno ništa, pa je zagrebačka Gradska skupština 27. listopada donijela isti takav zaključak, napomenula je Mrak Taritaš.</p><p>Upozorila je kako ta kućanstva očito neće dobiti plin do veljače iduće godine pa će zimu provesti bez grijanja i tople vode.</p><p>Potres u Zagrebu pokazao je niz problema, a jedan od najvećih su dimnjaci za koje je država odlučila donirati po 12.000 kuna.</p><p>Programom mjera predviđena je izrada projekata i elaborata koji koštaju između 3.000 i 30.000 kuna, a sanacija jednog dimnjaka za grijanje stoji i do 70.000 kuna, upozorila je Mrak Taritaš.</p><h2>Škola bez učenika nije škola</h2><p><strong>Rade Šimičević </strong>(HDZ) najavio je kako će biti učinjeno sve da kućanstva budu priključena na plin kako bi ove zime mogli imati grijanje i toplu vodu.</p><p>Zahvalio je svima koji u vrijeme epidemije na svojim radnim mjestima daju maksimum, a posebno onima koji rade u sustavu odgoja i obrazovanja od spremačica, tehničke službe, pedagoga i nastavnika do ravnatelja. </p><p>Sustav obrazovanja spreman je na sve izazove i prilagođen trenutnoj situaciji, istaknuo je Šimičević poručivši kako ni jedan oblik nastave ne može u potpunosti zamijeniti fizičku nastavu, odnosno da škola bez učenika zapravo nije škola..</p><p>Po zadnjim podacima, prema A modelu (nastava u školi) nastavu učenici pohađaju u 968 škola (23 posto), prema B modelu (mješoviti model) u 84 škole (6,18 posto), a C modelu (online nastava) u 51 školi (3,75 posto).</p><p>Kombinaciju A i B modela imamo u 54 škole (3, 9 posto) A i C u 201 školi (14,79 posto) te kombinaciju B i C modela jednoj školi (0,17 posto), izvijestio je Šimičević.</p><p>Među prosvjetnim djelatnicima u samoizolaciji je njih 585, a 542 je pozitivnih. Učenika je trenutno u samoizolaciji 7358, a pozitivno je 1152 učenika.</p>