'Obnova manjih zgrada kreće do proljeća, rekonstrukcija javnih objekata trajat će bar godinu'

Ministar graditeljstva i državne imovine i predsjednik Stručnog savjeta Darko Horvat najavio je da će u četvrtak na sjednici Vlade ići s potvrdom ugovora o osnivanju Fonda za obnovu Zagreba

<p>Dekan zagrebačkoga Građevinskog fakulteta <strong>Stjepan Lakušić</strong> ocijenio je u utorak da bi obnova manjih zgrada oštećenih u zagrebačkom potresu trebala krenuti do proljeća, dok će izvedba, rekonstrukcija i obnova objekata javne infrastrukture potrajati najmanje godinu dana.</p><p>Lakušić je to rekao novinarima tijekom sjednice Stručnog savjeta za obnovu na kojoj su, napomenuo je razgovarali o pravilniku i procesu vezanom za elaborate, projekte i izvedbu kako bi inženjeri imali kompletan putokaz što činiti u svakom koraku kad krene obnova.</p><p>- Već je puno vremena prošlo pa dokumente koji se sad iščitavaju i pripremaju treba donijeti u kratko vrijeme jer teško će biti građanima objasniti zašto im je toliko vremena potrebno - rekao je Lakušić, napominjući kako možda nije dobro izrečeno koliko će to trajati.</p><h2>'Do Božića dokumentacija za manje objekte'</h2><p>Objasnio je da će, kad je riječ zgradama razine dva kakvih je najviše među oštećenim zgradama proces projektiranja potrajati od dva do četiri mjeseca, a nakon izrade projekta nastupaju eksperti vezano za reviziju i recenziju dokumentacije. Potom slijedi izvedba, koja će također potrajati četiri do šest mjeseci da bi se nešto ostvarilo, rekao je Lakušić.</p><p>Ocijenio je da će do Božića možda imati dokumentaciju za manje objekte s dva tri kata, a tek kasnije kreće proces izvedbe.</p><p>Kad je riječ o objektima javne infrastrukture razine tri i četiri, koji uključuju cjelovitu obnovu proces projektiranja će potrajati trajati četiri do šest mjeseci, a izvedba, rekonstrukcija i obnova najmanje 12 mjeseci, ovisno o složenosti zahtjeva.</p><p>- To je parametar koji moramo razmatrati kad promatramo ono što nas očekuje, odnosno što očekuje građane i upravitelje objekata stradalih potresu - rekao je.</p><p> Nužna operativnost - 18 mjeseci je rok korištenja novca europskog fonda solidarnosti </p><h2>Treba krenuti na vrijeme zbog EU fonda</h2><p>Upitan hoće li obnova krenuti prije proljeća, Lakušić je rekao da će vjerojatno krenuti proces projektiranja i početak obnove za zgrade manjih dimenzija, a kod složenijih zgrada u čiju obnovu treba uključiti sve struke taj proces će trajati nešto duže.</p><p>Osim toga upozorio je da sredstava osigurana kroz europski fond solidarnosti imaju ograničeni rok korištenja od 18 mjeseci zbog čega, zaključio je moraju biti operativni da bi u tom periodu uspjeli odraditi veći dio projektiranja i određeni dio radova gdje je to moguće ostvariti.</p><p>Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i predsjednik Stručnog savjeta Darko Horvat najavio je da će u četvrtak na sjednici Vlade ići s potvrdom ugovora o osnivanju Fonda za obnovu Zagreba i dviju susjednih županija i prvim programom mjera koje će zaključiti danas, zadnjeg dana javne rasprave.</p><p>Velik dio primjedbi bit će prihvaćen</p><p>Također će nakon današnje sjednice Stručnog savjeta sjesti za stol sa strukom, rekao je Horvat po čijim je podacima zaprimljeno otprilike 20 primjedbi i sugestija na pravilnik, te oko 40 na prvi program mjera. Dodao je da su spremni veliku većinu usvojiti i ukomponirati u akt.</p><p>Rekao je da će nakon usvajanja tog akta, potpisa ugovora o osnivanju Fonda i zaključka kojim će imenovati privremenog ravnatelja Fonda imati zaokružen prvi dio zakonodavnog okvira te da će nakon objave dokumenata u Narodnim novinama početi zaprimati zahtjeve građana nakon čega će krenuti organizirana obnova, što konstrukcijskog što cjelovitog dijela.</p><p>Rok za zaprimanje zahtjeva produžili su do 30. lipnja iduće godine, dok su sredstava za plaćanje radova osigurana, kazao je Horvat.</p><p>Dostavljen računi u vrijednosti od 77 milijuna kuna.</p><p>Za velike kritike da se u Zagrebu dosad ništa nije učinilo, rekao je da su 77 milijuna kuna dostavljenih računa predmet analize službenika ministarstva te da će velik dio toga završit rješenjima i biti isplaćen građanima Zagreba i dviju županija. Ono što se neće utrošiti ove godine prenijet će se u 2021. a tada će taj proces voditi Fond koji će biti osnovan za koji dan.</p><p>Dosad su kazao je za obnovu osigurali 200 plus 300 milijuna dolara zajmova Svjetske banke i 683,7 milijuna eura iz Fonda solidarnosti od kojih je 90-ak milijuna eura već uplaćeno u državni proračun kao avans.</p><p>Naglasio je da hitno moraju pristupiti formiranju upravljačke i provedbene arhitekture i neovisnog revizora koji će morati prekontrolirati sve račune da bi ih opravdali pred europskom komisijom.</p><p>Prioriteti obnove idu na dva kolosijeka, odnosno u segmentu konstrukcijske i cjelovite obnove.</p><p>Aplikacija za zaštićene spomenike kulture</p><p>Vezano za zaštićene spomenike kulture rekao je da će vrlo skoro predstaviti javnosti aplikaciju gdje će sve oštećene zgrade dobiti markice konzervatora kao prethodnu suglasnost na koji način će se izrađivati projektna dokumentacija za pojedinačna ili kulturna dobra.</p><p>Nakon toga unutar Fonda osigurat će odjel konzervatora koji će davati suglasnost na projektnu dokumentaciju čime ćemo skratiti put izrade projektne dokumentacije i verifikacije.</p><p>Upitan hoće li s obzirom na rebalans proračuna biti dovoljno novca, rekao je kako je siguran da već danas za inicijalno pokretanje organizirane obnove imaju osiguranu veliku količinu likvidnih sredstava te da će onim tempom kojim će se sredstava pribavljati raspisivati natječaji.</p>