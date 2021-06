Ministar Josip Aladrović u srijedu je poručio da o tome kako će ga se doživljavati - kao pudlicu, nekog malo većeg psa ili lava neka procijeni javnost, odgovarajući time na poruku predsjednika Republike Zorana Milanovića premijeru: "Šalji brate malo lavove na mene, a ne samo pudlice".

- Ja ću reći da mi je teško pratiti tijek misli navedenog gospodina i ostat ću na tome da ću zadržati dostojanstvo onog mjesta koje predstavljam, a kako će me se doživljavati - kao pudlicu, nekog malo većeg psa ili lava to neka procijeni javnost. To sigurno neću procjenjivati ja - odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Aladrović na pitanje novinara smatra li se pudlicom ili lavom.

Milanović je, naime, ranije danas premijeru poručio - šalji brate malo lavove na mene, a ne samo pudlice, referirajući se time na istupe nekih ministara, dužnosnika i članova HDZ-a.

Novinaru su Aladrovića pitali i za tvrtke koje su zbog lockdowna prošle godine tri mjeseca primale pomoć, a sada se žale da njihovi radnici ne mogu dobiti povrat poreza kao primjerice tvrtka "Tehnomont", kojoj je rečeno da će tek 2023. moći dobiti te povrate. Aladrović je rekao da nije ušao u samu strukturu toga koje tvrtke imaju problema, no kazao je kako je siguran da će se i taj problem na neki način riješiti.

- Smisao pomoći, intervencije države je bio da očuvamo radna mjesta. Mi smo u tome uspjeli, investirali smo sada već gotovo 11,5 milijardi kuna u očuvanje radnih mjesta, a siguran sam da će se i ovaj problem na neki način riješiti jer smo do sada pokazali vrlo jasno da želimo i sačuvati radna mjesta, poslovnu supstancu tvrtki koje su se našle u problemima - istaknuo je Aladrović.

Kaže i da je, s druge strane s poreznim izmjenama koje se apostrofiraju u pitanju, vrlo jasno naznačena i demografska komponenta koja ima za smisao dodatan support prema svim mladim ljudima u Hrvatskoj.

Upitan jesu li tvrtke na neki način upale u zamku jer su dobile pomoć od države ali im sada to dolazi na naplatu, Aladrović je uzvratio:

- Nisam siguran kakva je to zamka kada Vlada daje 11,5 milijardi kuna. Bilo bi dobro da takvih zamki ima više, ako ćemo na taj način komunicirati. Svi su znali pravila, svi su znali uvjete koje donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - rekao je.

To se, nastavio je, događalo u vrijeme kada smo imali tešku epidemiološku situaciju ali s druge strane "u pravom trenutku, na pravi ekonomski, suverenistički način smo odreagirali kao Vlada i zaista bilo kakva kritika na taj način rada se može svesti samo na nekakve fusnote".

- Hrvatska Vlada je ovdje pokazala svoj ekonomski intervencionizam u razmjerima kakvi do sada nisu viđeni. Imamo u ovom trenutku više od 50.000 zaposlenih više nego prošle godine i mislim da tu počinje i završava priča ekonomske naše pomoći. Zaista smo se pokazali u tome kao jako uspješni i na kraju krajeva naše gospodarstvo se pokazalo kao rezistentno - poručio je ministar Aladrović u Lisinskom, nakon dodjele nagrade udomiteljima za uspjehe u promicanju udomiteljstva.