Da sam sastavljao Stožer, osim ministra zdravstva nitko ne bi bio član stranke. To je pitanje povjerenja, vidjeli smo previše puta da je Stožer donosio odluke sinkronizirano s vrhom HDZ-a i Plenkovićem, koje su njima odgovarale. To je vidjelo svako dijete, a to se ne bi trebalo raditi, jer se radilo o temeljnim ljudskim pravima. To je rađeno na način na koji se nikad ne bi trebalo raditi. Vidjeli smo, imamo 2000 mrtvih na milijun stanovnika. To je svjetski vrh. Neka mi to neki stručnjak objasni, rekao je predsjednik Zoran Milanović o radu Nacionalnog stožera.

Milanović je prisustvovao 75. obljetnici Hrvatskog saveza slijepih, a komentirao je i sve slabiji odaziv na cijepljenje.

- Onaj tko je cijepljen je zaštićeniji, ali dokle god je netko necijepljen, virus ima svoj ring u kojem pleše. Nažalost, danas su svi eksperti, stručnjaci, doktor Google… Ja jedino mogu pozvati sve ljude da se cijepe. Neki ljudi gledaju, promatraju što će biti s onima koji su cijepljeni - rekao je Milanović.

Predsjednik je komentirao i postupak Povjerenstva za sukob interesa koje je otvorilo predmet protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog imenovanja nove uprave Holdinga bez javnog natječaja.

- Ne znam kakve to veze ima sa sukobom interesa. To je politička odluka, ali sukob interesa sigurno nije. Radi se o političkim odlukama. Dopuštam da sam nešto krivo shvatio, ali ako je zaista ono što piše, da je čovjek imenovao upravu, to je njegovo pravo, nema tu sukoba interesa. Na tome će ili dobiti ili izgubiti izbore i to je to - rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na svoj boravak na samitu NATO-a u Bruxellesu. Rekao je kako ni Angela Merkel nije bila tamo s ministrima i kako su oni tamo bili samo statičari.

- Šalji, brate, lavove, a ne pudlice na mene! - poručio je premijeru Andreju Plenkoviću.