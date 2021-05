Otkako je kročio na političku scenu 'pokazuje mišiće', izaziva, propitkuje, traži prava za mlade, traži promjene i napredak. Uvijek govori što misli, ne boji se autoriteta i ne pristaje biti 'dobar vojnik stranke' kupljen nekom pozicijom. Na svoj politički put krenuo je od nule, kao 20-togodišnjak iz Otoka kojemu je išlo na živce da mladi u tom gradu ne odlučuju o niočemu. Svi su ga znali kao dugogodišnjeg vrsnog sportaša, nositelja medalja u kick-boxu, 'fajtera' na svim poljima života. Kada je rekao da je došlo vrijeme da mladi uzmu stvar u svoje ruke, mnogi su krenuli za njim. Danas je puno političkih utakmica u njegovim nogama, kandidat je za župana Vukovarsko-srijemske županije kao nezavisni. Do ožujka ove godine bio je član HDZ-a, još uvijek je aktualni dožupan. On je Josip Dabro (38) iz Otoka. "U ove izbore ulazim čiste savjesti, čistog obraza, čistih ruku i nemam političkog vođu kojemu moram podnositi račune. Mislim da to Vukovarsko-srijemskoj županiji treba i jedini način na koji ovaj dio Slavonije može ući u neku bolju perspektivu" kaže Dabro ističući kako će borba za vlast u ovom bastionu HDZ-a biti teška jer je u Vukovarsko-srijemskoj županiji HDZ na vlasti oduvijek. Jedino u periodu od 2001. do 2004. županijom je vladao HSS.

Dabrin životopis započinje rođenjem u Beogradu, za koje kaže da je bilo – slučajno.

"Otac je rođen u Otoku ali je nakon fakulteta radio u Odžaku. Tamo je upoznao mamu koja je u trudnoći imala komplikacije i morala je na liječenje u Beograd. Zato sam se rodio tamo. Imam i starijeg brata koji je rođen u Vinkovcima. Nakon početka rata preselili smo se u Otok, a tata je bio sudionik obrane HVO".

Mama je malom Josipu namijenila glazbenu karijeru jer je prepoznala sinov talent.

"Prije sam naučio svirati harmoniku nego pisati slova. S 5 godina krenuo sam u osnovnu glazbenu školu. Sviram harmoniku i klavir. Godinama sam svirao u crkvi u Otoku, a u sedmom razredu s prijateljima sam osnovao bend. Nismo imali ni ime, ali smo svirali na sve strane. Zarađivali smo ozbiljan novac izvodeći staru narodnu muziku i sevdalinkama. Mame su nam zabranile bend jer smo slagali loše ocjene u školi. I danas često sviram i pjevam kad je dobro društvo" kaže Dabro koji je potom završio srednju tehničku školu u Vinkovcima i otkrio ljubav prema sportu, točnije kickboxu. Kako ništa ne radi 'na pola' tako je i u sportu osvajao nagrade na državnim, europskim i svjetskim prvenstvima. Ljubav prema sportu bila je i borba jer je sve morao financirati sam, obzirom da su mu roditelji ostali bez posla. "U nekom periodu brat i ja smo financirali cijelu obitelj, što je bilo teško. Radio sam svakakve poslove, a istovremeno sam htio studirati, biti profesor tjelesnog odgoja u školi pa sam gledao kako upisati kineziologiju u Zagrebu" kaže Dabro kojemu se negdje usput pod noge zaplela politika.

"Nitko se u obitelji nije bavio politikom. Tata je bio isključivo fokusiran na svoju struku, mama je radila kao ekonomista i odgajala nas. Pristupio sam HDZ-u 1999. godine s ekipom iz Otoka. Bili smo klinci svjesni da smo zakinuti za mnogo toga zato što su u politici likovi koji gledaju samo svoje interese. Aktivno sam se uključio u rad stranke 2003. godine kada sam postao predsjednik mladeži općinske organizacije HDZ-a u Otoku. Tada sam aktivirao 300-tinjak mladih ljudi kako bismo nešto pokrenuli. Na stranačkim izborima 2006. godine smo se dobro ekipirali i pokušali ući u ozbiljnije strukture stranke u namjeri da osvježimo HDZ. Osjetili smo otpor ali sam uspio 2011. postati tajnik gradskog odbora HDZ-a Otok. Ozbiljna prekretnica u mom političkom životu bila je kada sam se 2013. godine kandidirao za predsjednika županijske mladeži HDZ-a. Čelni ljudi stranke tada su bili njeni osnivači Čuljak, Galić, Šarić, Miličević.. Bili su protiv mene no, kako sam imao jaku potporu mladeži, nismo odustajali. Shvatili smo da trebamo razbiti taj milje od 7-8 ljudi koji vlada svime i provodili svoje osobne politike i interese kroz stranku. Do zadnjeg dana nagovarali su me da povučem kandidaturu ali nisam htio. Tada sam pobijedio i to je bio prvi bunt mladih unutar stranke koji su ukazivali da nešto nije dobro" prisjeća se svojih prvih političkih borbi Dabro koji od tada stalno trpi aktivne udare političkih doajena kojima evidentno smeta. Nije im se svidjelo ni kada je 2016. godine postao predsjednik gradske organizacije HDZ-a Otok.

"Nije me se moglo izbjeći a to ih je plašilo. Kada sam 2017. godine izabran za zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije shvatio sam da su me tom pozicijom mislili ušutkati. Dat' će mi fotelju, nečime me 'zarobiti' a ja ću biti zadovoljan i šutjeti no, tek sam kao zamjenik župana vidio gdje živim i koliko je ova županija zapuštena, koliko se bavimo političkim kadroviranjima i interesima pojedinaca. Kako nisam imao nikakve ovlasti, a pokušavao sam učiniti neke promjene, shvatio sam beskorisnost svoje pozicije" kaže Dabro koji je unatoč tome 2018. godine pokušavao ozbiljnije naglašavati probleme s kojima se suočava gospodarstvo i poljoprivreda. Ali, i tada nailazi na ušutkavanje, podmetanja i napade, pokušaje raspuštanja gradske organizacije u Otoku jer su slijedili unutarstranački izbori i 'stara' struktura je htjela izbaciti mlade iz upravljačkih fotelja. A onda je odlučio biti 'zviždač'.

"Pred unutarstranačke izbore razgovarao sam sa predsjednikom stranke Plenkovićem i iskrenu mu ispričao sve što se događa u stranci i kakvi je ljudi vode. Nije bio iznenađen onime što je čuo. Očekivao sam od njega iskorak u revitalizaciji kadrova unutar HDZ-a ali to se nije dogodilo. Samo je s liste za Sabor sklonio one koji su najkompromitiraniji, a nakon izbora ih vratio u prvi plan. Rekao sam mu da ću se kandidirati na unutarstranačkim izborima i to sam učini. Tri dana pred izbore Plenković traži od mene da povučem kandidaturu jer je njegov izbor Mario Banožić ali nisam htio. Razočarao me je kada je na sam dan izbora on izrekao javnu potporu Banožiću" kaže Dabro koji je potom, u ožujku ove godine, odlučio izaći iz stranke jer je otkrio da se unutar HDZ-a ne može napraviti nikakav napredak za ljude koji žive u ovoj županiji.

"Nakon mene izašao je i velik broj ljudi iz cijele županije. Smiješno je što HDZ nije vidio da nešto ne valja u Vukovarsko-srijemskoj županiji kada je iz stranke izašla cijela gradska organizacija HDZ-a Vukovara na čelu sa Penavom i zamjenikom župana Damirom Barnom. To je bila upaljena crvena lampica ali nitko nije imao hrabrosti riješiti problem. Sada 50 posto ljudi na listama nezavisnih kandidata čine nekadašnji članovi HDZ-a" kaže Dabro koji je kao nezavisni odlučio krenuti u borbu za mjesto župana Vukovarsko-srijemske županije.

Njegov predizborni program isključivo je, kaže, vezan za podizanje gospodarstva i poljoprivrede u županiji, potpore proizvođačima i prerađivačima, izgradnju novih pogona i povećanje radnih mjesta.

"Realnost naše županije je 30 tisuća stanovnika manje, Projekt Slavonija koji na papiru izgleda super, ali u realizaciji nema nikakav učinak na dobrobit ljudi. Nije dobro da Vlada RH ne ulaže ništa državnog novca za revitalizaciju bilo koje slavonske industrije, a to rade u Istri, Dalmaciji. Mi nemamo hladnjače, pakirnice, sortirnice. Ljudi su prije 15-tak godina posadili voćnjake; kada su urodi bili u vrhuncu, nisu imali kamo s voćem i povrćem. Davali su robu u bescjenje i sada se događa da ti isti ljudi vade nasade i ne žele se time više baviti. To je promašena poljoprivredna politika. Hrvatska, a ni ova županija uopće nemaju jasnu poljoprivrednu strategiju. Mi sami moramo voditi brigu o sebi, voditi računa što je nam je potrebno i sami se založiti da to i dobijemo od države. Na žalost, nemamo dovoljan politički support" ističe Dabro i gorljivo nastavlja:

"Vukovarsko-srijemska županija ne smije biti sirovinska baza za određene monopole kakav je u drvnoj industriji. Nama se događa da imamo spačvanski bazen, 70 tisuća hektara najkvalitetnijeg hrasta lužnjaka u svijetu a mi od toga nemamo apsolutno ništa. Sirovina se posiječe, odlazi u najboljem slučaju kao poluproizvod, a naši drvoprerađivači, veći i manji, nemaju dovoljno kvote za očuvanje i ovih radnih mjesta koje imaju. A ideja i želja ima, potencijalnih novih radnih mjesta ima no, Hrvatske šume ne daju povećanje kvota iako su članovi Uprave Hrvatskih šuma Vinkovčani. Hrvatske šume su do kraja centralizirane i oni nemaju pravo glasa za ništa. Podružnica Hrvatskih šuma Vinkovci nema čak ni svoj račun, ugasio ga je SDP s dolaskom na vlast. HDZ je vikao da se to mora vratiti no, kada je došao na vlast, više nije bilo spomena toga. Doslovno za svaki dio na traktoru koji treba zamijeniti moraju pisati narudžbenicu Upravi u Zagreb i čekati danima da se to odobri. Lokalna sirovina treba biti za lokalnu upotrebu. Ako Dalmacija živi od svog prirodnog bogatstva onda valjda i Slavonija mora svoju sirovinu živjeti i naplatiti" odriješit je Dabro.

Za sebe kaže da politiku voli i živi iako se više puta u životu u nju duboko razočarao, posebice kada je bio siguran da 'gura' nešto što je za dobrobit svih, a iz Zagreba bi dobio 'po glavi' jer 'čačka' po tuđim interesima. Zbog toga je više puta razmišljao poslušati savjete mame i supruge da se okani politike.

"Često me ljudi pitaju 'zašto si napustio ugodan i lagodan prostor i poziciju u stranci i izložio se da u političkom smislu izgubiš sve', a ja osjećam da treba poslati poruku mladim ljudima da se trebaju uključiti u politiku, baviti se njome, da se ne boje, da ne misle da ne mogu mijenjati stvar jer jedino mladi ljudi mogu rušiti predrasude u politici. Nije lako, nije brzo, neke stvari ne možeš promijeniti, ali bolje i pokušaji nego ne djelovanje. Kada sam govorio o problemima o ne djelovanju unutar županije, kćer me je pitala 'zašto ti tako govoriš, a ti si dio toga'. To mi je bio okidač da preuzmem odgovornost za sve što radim" kaže Dabro koji je oženjen, ima troje djece osnovnoškolaca i dalje živi u Otoku. Nekada je kao sportaš imao ambiciju i priliku otići živjeti u inozemstvo no, danas mu to ne pada na pamet. Niti njegova obitelj o tome ne razmišlja. Iako se ne odriče životne zamisli da će jednoga dana biti profesor tjelesnog odgoja u nekoj školi, za sada sa sportom ima malo veze, tek kao voditelj kick box kluba u Otoku, što mu je 'ispušni ventil', i kao desetak godina aktivni član hrvatskog kickbox saveza te član stručnog stožera hrvatske kick box reprezentacije.

U ovom dijelu životopisa najčešće ga pitaju o formalnom obrazovanju koje ima kao magistar opće kineziologije, obzirom da je na toj temi jednom prilikom 'zapeo' u odgovoru medijima na tiskovnoj konferenciji.

"Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu završio sam tri godine, kao prvostupnik kondicijske pripreme. U međuvremenu sam se htio prebaciti na opću kineziologiju, da kao profesor mogu raditi u školi no, to u Zagrebu nisam mogao jer mi nisu dali polaganje razlike u ispitima nego sam morao krenuti od prve godine. Imao sam priliku nastaviti to studiranje u Travniku gdje su mi na fakultetu dali polaganje razlike ispita i tamo sam nastavio četvrtu i petu godinu. Stekao sam zvanje magistra opće kineziologije. Moja diploma je nostrificirana u Agenciji za znanost i obrazovanje u Zagrebu. Sve sam svoje diplome dao hrvatskoj javnosti" kaže Dabro. Osim politikom i sportom, Dabro se bavi i nekim drugim poslovima. Naime, kako se svojih korijena ne odriče, pristao je biti upravitelj Zaklade Vrhbosanske Biskupije, na nagovor kardinala Vinka Puljića.

"Zadnjih 15 godina često sam u Posavini i družim se s Franjevcima, pogotovo fra Antom Tomasom s kojim radim na humanitarnim aktivnostima. U odboru sam za izgradnju samostana na Plehanu koji je važna strateška točka u tom dijelu. Oko te ideje okupljena je široka grupa ljudi, naravno i kardinal Vinko Puljić koji me je i prepoznao kao kandidata za upravitelja Zaklade. Tražili smo način da okupimo ljude dobre volje u Hrvatskoj koji bi pomogli projektu Plehan. To je jedini neobnovljen samostan u ovom dijelu jugoistočne Europe i nalazi se u Republici Srpskoj. On je oduvijek bio franjevački kulturni, vjerski centar. Samostan se počeo raditi prošle godine ali se i dalje mučimo oko njega iako bi jedna donacija od oko 10 milijuna kuna Hrvatske prema samostanu riješila sve probleme. Zahvaljujem svim poduzetnicima u RH koji su prepoznali rad Zaklade i pomogli obnovi vjerskih objekata ali i vrtića, škola, ali i Osječko-baranjskom županu Ivanu Anušiću koji nam je pomogao jako puno. Taj dio Bosne jako je vrijedan za RH, a u njemu Hrvati nemaju ni financijskih sredstava ni političke potpore da bi se razvijali" kaže Dabro dodajući kako je njegov rad u Zakladi humanitaran i volonterski, ali su ga već kontaktirali iz Ureda za suzbijanje sukoba interesa da pitaju ima li u tom poslu on financijske dobiti.

Njegov predizborni moto je 'Mladost je rješenje' i to doista i misli.

"Na sreću, mladi ljudi su se probudili. Žele promjene, žele maknuti stare strukture koje su ostale vremena poslije rata i dalje su aktivne na političkoj sceni. Javnost ne treba biti uvijek kritična prema mladim ljudima koji ulaze u politiku, treba im dati potporu jer mnogi u politiku ulaze s iskrenom željom da mijenjaju stvari na bolje. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić je najbolji primjer. Mladi su shvatili da, ukoliko se ne uključe u političko djelovanje, mogu otići zauvijek ili tu propasti. Budi se nova politička nada kod nas i to me veseli" optimističan je Dabro ističući kako je istovremeno nužno to osvijestiti i kod birača jer je u Vukovarsko-srijemskoj županiji problem što skoro 50 posto stanovništva ne izlazi na izbore.

"Neće. Gadi im se doslovno. Mišljenja su da svojim glasom neće ništa promijeniti. A svime su ogorčeni. Ne razmišljaju kako bi sa svojih 50 posto glasova bili u stanju sve promijeniti" ističe Dabro kojemu su kao nezavisnom kandidatu potporu već dale neke stranke, među njima i Domovinski pokret.

"Potporu mi je dala i nezavisna lista Ivana Penave, Zelena lista, Hrvatska seljačka stranka, stranka Desno. Domovinski pokret je mlada stranka koja je isključivo građena iz nezadovoljstva prema HDZ-u i njihovoj koaliciji s SDSS-om. Imaju puno članova koji su bivši branitelji, ali i bivši članovi HDZ. Sviđaju mi se jer unutar te stranke ima određena grupacija ljudi koja dolazi iz gospodarstva i poduzetništva koji znaju probleme i imaju za njih rješenje. Poslije izbora razgovarat ću sa svim strankama jer za našu županiju trebamo imati jedno cjelovito političko rješenje. U Domovinskom pokretu vodstvo stranke nije isključivo i to me veseli. Radit ću sa svima koji žele raditi na dobrobiti ovog kraja" zaključuje Dabro koji je spreman dati ruku svima ako to znači da će svi skupa ići naprijed.