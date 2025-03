Josip je 2016. teško stradao u eksploziji, a sad piše magisterij: 'Nikad ne odustajte od sebe!'

Josip Milković teško je stradao 2016. godine kao polaznik časničke škole na vojnom vježbalištu Cerovac kraj Karlovca. Eksplozija naprave odnijela mu je obje šake, nakon sepse amputirana mu je lijeva noga kod natkoljenične kosti, izgubio je vid te je pretrpio brojne ozljede unutarnjih organa. Bio je 52 dana u komi, a oporavak od teških ozljeda bio je dug i težak. No, unatoč tome što su mnogi prognozirali da se neće izvući, Josip se izborio za život, ali ne samo to... Mladi Vrličanin je pokazao kako čovjek, unatoč novim okolnostima koje su ga snašle, snagom volje i pozitivnom stavom moguće pobijediti sebe i vlastite strahove i tjeskobe. Završio je studij građevine, a potom upisao i studij psihologije u Zadru te je postao inspiracija za mnoge koji su do tada u vlastitom invaliditetu vidjeli samo kamen spoticanja zbog čega je 2019. godine dobio nagradu Ponos Hrvatske. Posjetili smo ga povodom 20. rođendana naše nagrade. Danas 31-godišnji Josip živi u Splitu i piše magisterij na temu psihološkog stanja u onih koji imaju tetraplegiju i kvadriplegiju.

Zagreb: Svečana 15. dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



- Osim što pišem magisterij, radim i na lokalnoj televiziju gdje imam goste iz vlastitog područja interesa dva puta mjesečno. Bavim se sportom, družim s prijateljima... Preselio sam se u Split jer sam tu uspio pronaći asistenticu koja je sa mnom tijekom jutra i pomaže mi oko magistarskog rada. U Splitu mi je i sestra pa ona dođe popodne, a vikendom budem s obitelji u Vrlici – kaže nam Josip koji je dobio i Rektorovu nagradu na Sveučilištu u Zadru jer je bio jedan od najboljih studenata svoje generacije.



- Kad završim fakultet želim biti koristan za društvo i zajednicu te se nadam da ću, ne samo svoja znanja, već i životno iskustvo iskoristiti kroz posao. Siguran sam da će biti prilike, volio bih se dodatno educirati i krenuti u pravcu psihoterapije kako bih mogao pomagati drugima i motivirati ih da nikad ne odustanu od sebe – kaže nam Josip koji je primitak nagrade Ponos Hrvatske doživio kao dodatan motiv da ustraje i potvrdu da je na pravom putu.

- Volim isticati te pozitivne strane života i da su ciljevi unatoč hendikepu, dostižni. Želim potaknuti druge da vjeruju u sebe, da traže svoje mjesto pod zvijezdama, da nađu svoj put. Naglasak ovdje nije na meni, ja sam samo tu da druge motiviram da se ohrabre – kaže nam Josip koji ni tijekom studija nije želio koristiti nikakve povlastice koje bi mogao dobiti sukladno stupnju invaliditeta.

Josip je, dodajmo, prije nesreće igrao je nogomet, plesao folklor, gradio vojnu karijeru, želio zasnovati obitelj, kupiti stan... A onda mu se život u potpunosti promijenio.

- Teško je shvatiti trenutak u kojem si izgubio sve. Ali želim poručiti svima da daju sve od sebe jer ne možeš pobjeći iz svoje kože, ali možeš učiniti sve da ti u toj koži bude bolje - rekao je Josip.

