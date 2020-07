Josip Jović napustio DP: 'Škoro mi nije rekao ni hvala'

Jović smatra da Domovinski pokret ima budućnost na političkoj sceni, te da bi njihov rezultat na izborima bio puno bolji da, kako je istaknuo, nije bilo komplota organiziranog protiv Domovinskog pokreta

<p><strong>Josip Jović</strong>, novinar i bivši glavni urednik Slobodne Dalmacije, napušta Škoru i društvo i istupa iz stranke u kojoj je bio član Predsjedništva i aktivno sudjelovao u stvaranju programa, objavila je <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/politika/josip-jovic-napustio-domovinski-pokret-samo-20-dana-nakon-izbora-skoro-mi-nije-rekao-ni-hvala-1035302" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a>.</p><p>- Škorinu pokretu pristupio sam jer me iritira to što su svi oni koji žele govoriti narodnim jezikom označeni kao populisti, nacionalisti, čak fašisti. Nisam se nudio, on me je pozvao. A nakon što je završio izborni ciklus povukao sam se jer nisam političar koji računa na karijeru, a i kasno mi je za to - objasnio je Jović razloge odlaska iz stranke.</p><p>Smatra kako unatoč tomu što ne sudjeluju u vlasti, Domovinski pokret ima budućnost na političkoj sceni, te da bi njihov rezultat na izborima bio puno bolji da, kako je istaknuo, nije bilo pravog komplota organiziranog protiv Domovinskog pokreta i posebice protiv Miroslava Škore.</p><p>No, čini se da je idila završila puno ranije, u vrijeme sastavljanja izbornih lista.</p><p>- Nisu bili sasvim korektni prema meni. Sudjelovao sam u pisanju programa, pisao kolumnu na službenoj stranici DP-a, nastupao u medijima, hodao po terenu. Obećavali su mi da ću biti nositelj liste u 10. izbornoj jedinici, koja je moja prirodna sredina. A onda su nahrupili oni iz raznih stranč - kaže Jović.</p><p>Na kraju se nije čuo ni sa Škorom.</p><p>- Nisam dočekao nikakvu reakciju s njegove strane. Ni "žao nam je", ni "hvala ti" - ističe Jović.</p>