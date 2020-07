Škori je kriv izborni sustav, Pernaru birači koji nisu glasali, Bandić sam sebi dao žuti karton

Miroslav Škoro, koji je osvojio 16 mandata u Saboru, može se smatrati jednim od izbornih gubitnika. Jer s tim brojem ne može učiniti ono što su obećavali biračima: razbiti duopol HDZ-a i SDP-a

<p>Propali su planovi nekih poznatih faca s političke scene. Škoro je samouvjereno obećavao da će Plenkovića i Bernardića srušiti s pet kamenčića kao David Golijata. Ali avaj, nije došao ni do toga da izvuče praćku. Bandić je obećavao minimalnu plaću od 6500 kuna, a Željko Kerum da će preorati cijelu Hrvatsku. Sprdao se s digitalizacijom i pitao može li se riba loviti online. Ivan Pernar obećavao je vratiti sve ukradeno, ali ljudi su samo jednom pristali na njegove floskule.</p><p>Most, koji je bio na rubu političke provalije prije izbora, uspio je dobiti osam zastupnika i čini se da će biti homogena skupina koja unaprijed zna da će biti oporba. I tako će pokušati dočekati nove izbore i polučiti bolji rezultat.</p><p>Za razliku od njih, Miroslav Škoro, koji je osvojio 16 mandata u Saboru, može se smatrati jednim od izbornih gubitnika. Jer s tim brojem ne može učiniti ono što su obećavali biračima: razbiti duopol HDZ-a i SDP-a, a da ne spominjemo plan ulaska u koaliciju s HDZ-om kako bi maknuli Plenkovića s vrha stranke i skrenuli cijeli HDZ udesno. Da je Škoro kojim slučajem osvojio više mandata, a HDZ znatno manje, nema dvojbe da bi to značilo tektonsku promjenu u političkom sustavu i da bi zemlja otišla u desno. Njihov plan je propao, a pitanje je koliko će se održati kao grupa. Jer od 16 zastupnika njih polovica su zaista članovi Domovinskog pokreta Miroslava Škore, a polovica su nezavisni ili u drugim strankama.</p><p>Miroslav Škoro je jučer, nakon prospavane noći, rekao da će oni opstati i napraviti razliku na lokalnim izborima.</p><p>- Domovinski pokret nije zvijezda repatica koja je odlučila samo proći hrvatskim političkim nebom, nismo trgovačka stranka - poručio je Škoro i rekao da ima povjerenja u svih 15 ljudi koji su s njim ušli u Sabor, da neće izaći iz koalicije i podržati HDZ-ovu većinu.</p><p>Škoro neće prepustiti svoj mandat nego će biti u Saboru iako je ranije otišao iz tog doma pod opaskom da ne može ništa promijeniti. Sad ipak ima i svoje ljude uza sebe. Ali moguće je da naprave neke izmjene na drugim mjestima od ljudi koji su prošli.</p><p>Škoro je napao i cijeli izborni sustav te upozorio da je bilo puno nepravilnosti, ali da neće dovoditi u pitanje regularnost izbora. Nevažećih je listića bilo 38.700, pa Škori nije jasno kako toliko ljudi ne razumije izborni postupak. Također, Željko Glasnović je mandat u dijaspori izgubio za 11 glasova pa istaknuo da mnogi ljudi u samoizolaciji nisu mogli glasovati.</p><p>Za razliku od Škore, Ivan Pernar više neće vidjeti Sabor. Kao niti bilo tko iz Živog zida. Ali Ivan Vilibor Sinčić je na briselskoj plaći, a Pernar sad mora tražiti posao. Njega su naljutili birači.</p><p>- Nije smisao u tome da se kandidiram i gubim vrijeme i živce zato da bi na dan izbora vama bilo teško prošetati se do birališta - požalio se nakon rezultata Pernar.</p><p>Obećao je da će čekati.</p><p>- Meni nije teško čekati, život je dug, ako su vama HDZ, SDP, Škoro i 'zelena ljevica' koja propagira ilegalne migracije, gay agendu i obvezno cijepljenje OK, tko sam ja da vam remetim duševni mir i sklad - poručio je Pernar narodu.</p><p>Milan Bandić je na izborima u Zagrebu prošao kao da vodi neko selo, pa je zalutao u četiri zagrebačke jedinice. U prvoj je njegova lista dobila 1,01 posto ili 1760 glasova. Sam Bandić u drugoj je osvojio tek 1789 glasova, preskočio ga je i u Sabor ušao njegov ljuti rival Vili Matula. Milan Bandić je rekao da će presložiti stranku i dati sebi žuti karton kako ne bi dobio crveni. Ali njegove bravure ne spašavaju ga od toga da mu je popularnost na samom dnu.</p>