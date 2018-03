Josip Paladino je čovjek anđeo; dugujem mu svaki otkucaj srca

Neurokirurgu Josipu Paladinu KBC Zagreb nije produžio ugovor jer im se ne uklapa u planove. 'Slučaj Paladino' odjeknuo je u javnosti nakon što je njegova supruga u utorak na Facebooku objavila da je nakon umirovljenja radio na pola radnog vremena u KBC-u Zagreb za plaću od 4500 kuna, te da mu je bolnica odbila produžiti ugovor bez bilo kakvog obrazloženja.

Paladino je kazao kako bi volio nastaviti raditi s pacijentima koji o njemu imaju samo riječi hvale.

- Želio sam nastaviti raditi i radit ću negdje drugdje, gdje će ocijeniti da mogu biti koristan. Poštujem odluku moje firme, nemam nikakvih drugih motiva nego da radim s pacijentima ono što znam najbolje, a to je operirati - rekao je Paladino.

‘Nevjerojatan kirurg i čovjek’

Milica Zekić iz Splita je 2016. godine pola godine provela na Odjelu neurokirurgije u KBC-u Zagreb. Imala je dobroćudnu izraslinu na mozgu, koja zbog lokacije nije bila nimalo bezazlena, a zdravstveno stanje joj se zakompliciralo, pa je u bolnici ostala znatno duže nego li je planirano.

Za Dubrovački dnevnik je ispričala da se u bolnici osjećala zaista sjajno.

- Osjećala sam se kao da sam kući, a ne u bolnici. Ljubaznost i pažnja medicinskih sestara i doktora bili su na visini. Nikad tim ljudima ništa nije bilo teško, i nikada od svih njih nisam osjetila ništa ružno, niti ikakvu nervozu. Sve su obavljali sa smiješkom, i nikada se nije moglo dogoditi da netko prođe pokraj mene, a da me ne pita kako sam - ispričala je tada Milica koja se zahvalila cijelom timu na čelu s Josipom Paladinom.

- Joško je zaista nevjerojatan, koliko ima dobrote u tom čovjeku. Često me je tješio i ohrabrivao, a njegova smirenost se pretakala na mene, pogotovo u onim teškim trenucima pred operaciju - otkriva Milica.

'Radilo se o životu i smrti, no uz njega se ne bojim'

I na internetskoj stranici najdoktor.com gdje pacijenti mogu ocjenjivati liječnike, dominiraju pozitivna iskustva pacijenata s profesorom Paladinom.

- Ne znam što da kažem, nemam riječi kojom bih ga opisala. Izniman liječnik, izniman čovjek. Konkretno u mom slučaju, radilo se o pitanju života i smrti. Došla sam uplašena s dijagnozom tumora kojeg mi u Splitu nitko nije mogao, zapravo nitko se nije usudio, operirati. Tumor je progresivno napredovao tako da sam u trenutku dolaska bila skoro pa paralizirana. Kako sam došla k njemu, nitko me iz Splita nije uputio, a trebali su jer su mi rekli da tumor mora van najduže za dva tjedna, onako uplašena poslala sam mu svoje mr. slike, dan poslije odmah me pozvao i primio u bolnicu, a sljedećeg jutra već je bila operacija. Prošlo je pet mjeseci, ja sam danas zdrava žena, pokretna, izlječena, tumoru ni traga. Operacija je trajala gotovo sedam sati. Naravno preda mnom je dug put potpunog oporavka, no uz njega se ne bojim jer mu vjerujem, onako kada vas toplo stisne za ruke i kaže sve će biti dobro - napisala je jedna pacijentice.

'Izašla sam puna povjerenja'

- Ovim putem se još jednom želim zahvaliti prof. Paladinu. U potpunosti i bez ikakvih posljedica mi je uklonio meningeom na mozgu veličine 5,5 x 4 cm. Na prvi pregled (prije operacije) došla sam prestrašena, ali nakon, zahvaljujući prof. Paladinu izašla sam puna povjerenja da će sve biti u redu, jer odiše takvim samopouzdanjem i vidi se da zna što radi i da je vrlo iskusan i profesionalan u svom poslu. Tijekom mog cijelog boravka u bolnici uvijek je dolazio u vizite, te bio veoma ljubazan, pozitivan i strpljiv da odgovori na sva pitanja, kao što i sam odmah objasni kako je prošla operacija. Nakon što sam otpuštena iz bolnice na kućnu njegu morala sam još mjesec dana svaki drugi dan dolaziti na pregled i previjanje, prof. Paladino je prisustvovao svakom mom dolasku i sve držao pod kontrolom, a da ne spominjem da se svaki put odnosio prema meni sa poštovanjem i rukovao se pri dolasku i odlasku. Hvala Vam puno na svemu! - napisala je pacijentica.

‘Paladino je čovjek anđeo’

- Odjel neurokirurgije i njegov predstojnik, prof.dr J. Paladino su najbolje od hrvatskog zdravstva, po mom skromnom mišljenju. Na njegovom odijelu na Rebru, osjećala sam se sigurno, zbrinuto, zaštićeno i zadovoljno jer je razina usluge, čistoća, red, profesionalnost, privrženost poslu i ljubav nadmašila moju percepciju hrvatskog zdravstva. Imala sam tumor na mozgu, koji je operiran u najkraćem mogućem roku, sa najboljom mogućom pažnjom i brigom, dani provedeni u bolnici sa sestrama, doktorima i ostalim pacijentima za mene su bili ugodno iznenađenje. Činilo mi se da smo u najboljoj svjetskoj bolnici iz američkih filmova - opisala je Ljubica Radošević još 2014. godine.

- Mislim da je suvišno pričati o prof. Paladinu. To je jedan izniman čovjek (kulturan, ljubazan, pristupačan), a o njemu kao liječniku zbilja ne treba ništa govoriti (njegova djela i rezultati govore sve). To je neurokirurg koji je mogao birati bilo koju svjetsku kliniku u kojoj će raditi. Srećom za nas, ostao je u HR, i mojoj suprugi dva puta spasio život (odstranio jako velik i agresivan tip tumora mozga). Razgovor s njim umiruje i pacijenta i obitelj, te daje nadu. A, ono što je najvažnije - u operacijskoj sali napravi ono što je najbitnije, u čemu je najbolji i u samom svjetskom vrhu. Nemam riječi za tog divnog čovjeka i liječnika... Osim, HVALA! - još je jedna od komentara.

- U mojim očima prof. Paladino je čovjek anđeo. Zahvaljujući njegovoj stručnosti i dobroti njegovog velikog srca ja danas živim, odgajam svoju djecu imam privilegiju da ih gledam kako odrastaju i da svaki dan uživam u bezuvjetnoj ljubavi koja se može vidjeti samo u nevinim dječjim očima. Profesore Paladino, vama dugujem svaki otkucaj svog srca, hvala vam što ste se zauzeli za mene i poklonili mi život, hvala vam što postojite - poručuje pacijentica.

'Fala van u ime moga prijateja ča ste čovik'

Željko Tvrdić objavio je na svojem Facebook profilu komentar o Josipu Paladinu. Prenosimo ga u cijelosti.

"Ljudski komentar šjor Vinko Jelaska o doktoru Josipu Paladinu

Prin nikolko godin jedan moj prijatej , obićni nepoznat ćovik , meni puno drag baš zato ča je čovik žali mi se da ga u zanje vrime boli glava i sve žešće i žešće .

Reka san mu onako po našu buzdo jedan ča se meni žališ , ča ne greš u likara ii iša je . Slikali su mu glavu , našli su jedan opasan tumor ča je brzo resta i rekli mu , čuj ovo van more samo likar Paladino operirat .

Sedimo mii na kavu , plaće on meni , ma ko more doć do Paladina , ko mene zna , ko će mi dat pinez , ko zna kolko on jema važniji judi o mene i di će baš mene on operirat .

, a jopet je vrime o dopusti , more bit da je likar na dopust , a nikor ne voli da ga se ometa na dopustu , jema prav i da se odmori da skupi forcu za svoj teški posal , jerbo ako mu zadrće ruka , pa pa živote .

Čuješ govorin ja njemu , amo mi zvat ošpidal na Rebru more bit da je tamo i zovemo , javi nan se nika sestra , govorimo zašto zovemo , ona govori likar je na dopust , ali evo van njegov broj mob . pa ga zovite .

Asti gospu sestra nan daje broj mob . velikoga likara i još velega čovika , a mi obićni mali judi koje nikor i ne zna osin naše familje i nikolko prijatej .

Zovemo , javi se , ni filozofira , omar je reka pošajite mi nalaz , a na dopustu je , posla se nalaz omar i sutra dan se javi .

Brez puno govora i filozofiranja reka je malo besid , OVO SE MORA OMAR OPERIRAT i dojdite za dva dana na Rebro , ja ću prikinit dopust i ućinut ću ča mogu .

Brez uvride bilo komu ovo ni jedan zanaćija nebi reka , ni jedan inžinjer , odvjetnik , a i malo koji likar , jerbo dopust je svet u našega svita .

O svome trošku doša je šjor likar na Rebro , čekali smo ga , vaze je omar nalaze , primi tega moga prijateja u ošpidal i ućini još nike nalaze i za dva dana ga operira i evo moj prijatej još uvik živi , radi i nima nikakvi problemi osin friža na glavi koji je pokrila kosa .

Kako se likaru zafalit , kako mu pokrit troškove , kušali smo mi pitat , ma smo dobili i odgovor da van nije palo na pamet bilo ča ućinit jerbo ćete ga uvridit i jedino ča morete , reć mu FALA .

Pulitika je šporka , pulitika je kurba , ma pulitika koja se vrhunskog likara i još većeg čovika Dr . Paladina more odreć ni ni šporka , ni ni kurba , ona je prostitucija najnižeg ranga koja nema ni malo morala , ni malo juskosti , i dok ovo pišen mislin se da se , a ča nikome ne želin , kojen o dužnosnika u državi Hrvata triba operirat glavu bili ga zvali da se vrati , da ga operira i sigur san da bi ka ča san sigur da bi i doša jerbo mu je važniji život čovika vengo uvrida koju su mu ućinil .

Znan ja da se svakega more zaminit , da je svak zamjeniv ma likara Paladina čovika i humanistu ne more nikor tako lako zaminit , a ako van slućajno triba radi van samo do Velikog Petka u ošpidal na Rebro , jerbo mu nisu tili produžit još jedan ugovor na šest miseci uz plaću od 4,5 ijade kun ., a toko pinez zaradi jedan meštar u nikolko dan ako van triba renovirat banj .

FALA VAN U IME MOGA PRIJATEJA ČA STE ČOVIK , LIKAR , HUMANISTA , KOJI JE JEDNEMU MALEMU NEPOZNATON ČOVIKU SPASI ŽIVOT , A ZA UZVRAT STE DOBILI SAMO JEDNO VELIKO FALA .

NISTE SPASILI SAMO MOME PRIJATEJU ŽIVOT VENGO STOTINAMA NJI I BUDITE PONOSNI NA TO , A KURVANJSKA PULITIKA DOJDE I PROJDE I UNIŠTI ŽIVOTE STOTINAN , IJADAMA JUDI , A VIŠE VRIDI ONO JENO FALA , JEDAN SPAŠENI ŽIVOT , VENGO SVA PULITIKA ZAJEDNO KOJA VAS JE POTIRALA" .