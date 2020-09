Josipini ljudi na udaru USKOK-a, ali zadržali fotelje! Sređivali su ispite, ali posao nisu izgubili...

Četvero dužnosnika su koristili usluge Josipe Rimac i na njih je proširena istraga, ali ih Vlada nije smijenila. Ali to nije sve. Žena koja je sređivala ispite za Rimac i dalje vodi sektor za modernizaciju upravnog postupanja!

<p>"Imam jednu malu zamolbicu, mlađi brat mi polaže stručni ispit...". "Nema problema, samo šibni podatke". Nakon tog razgovora ravnatelja Carinske uprave Hrvoja Čovića i Josipe Rimac koji su snimili istražitelji, podaci su proslijeđeni i stvar je riješena.</p><p>Ali unatoč tome što je na njega prošli tjedan proširena istraga, Čović je i dalje i ravnatelj i pomoćnik ministra financija Zdravka Marića. Istraga je proširena i na državne tajnike u Ministarstvu branitelja Ivana Vukića i Nevenku Benić koji su kod "kninske kraljice" urgirali da vozač ministra Tome Medveda položi stručni ispit. I to je Rimac riješila, a unatoč istrazi, oboje su još u fotelji. Velibor Drakulić, glavni tajnik Ministarstva zdravstva koje vodi Vili Beroš je također iz istog razloga pod istragom. I pogađate, nije smijenjen.</p><p>Nakon proširenja istrage koja je otkrila novu dimenziju sređivanja državnih stručnih ispita za podobnu rodbinu i prijatelje, Vlada je u četvrtak održala sjednicu. Bilo je najava da će i novi ešalon koji se našao na udaru USKOK-a biti maknut, ali nisu to učinili. Podsjetimo, nakon uhićenja, ekspresno je maknuta Josipa Rimac sa svih funkcija(sama je to zatražila), ali i Ana Mandac, pomoćnica ministra gospodarstva. Zatim je sad ostavku podnio i pomoćnik ministra Tomislava Ćorića Domagoj Validžić kada se otkrilo da je bio dio Josipine hobotnice u pogodovanju investitoru u vjetroelektrane. Zašto onda ovi dužnosnici koji su pod udarom istražitelja nisu maknuti?</p><p> -O razrješenju i imenovanju svih državnih tajnika, sukladno Zakonu o postupku primopredaje vlasti, donijet će se odluka uskoro, na jednoj od idućih sjednica Vlade – službeni je odgovor iz Vlade.</p><p>Neslužbeno obrazlažu i da su svi oni ionako dali mandat na raspolaganje, pa će se imenovanje novih i razrješenje starih obaviti u jednom paketu. Ali ni neslužbeno nema potvrde da će sve četvero ostati bez svoje funkcije i u toj kadrovskoj križaljci. </p><p>Inače, ministar Tomo Medved je ustvrdio da njegov vozač uopće nije znao da je dvoje državnih tajnika bilo angažirano da on prođe ispit. A državni tajnik Ivan Vukić je već bio spominjan kada je pala Rimac u svibnju. On je nosio USB stick u Zagreb sa podacima o raspisivanju natječaja za zakup polja oko Gračaca kako bi se preko Rimac pogodovalo privatnim tvrtkama. Tada je tvrdio da nije znao što je na sticku, te da je samo udovoljio zamolbi kolegice. </p><p>Osim ovih dužnosnika, nisu suspendirane niti dvije službenice koje su pomagale Rimac u Ministarstvu uprave da podobni prođu ispite i koje su također pod istragom. Terezija Marić kojoj je Rimac samo poslala poruku tko treba proći ona je uz to ime stavljala zvjezdicu i sve dalje sređivala - i dalje je načelnica Samostalnog sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja. Da, modernizaciju upravnog postupanja. Ivana Fišter je još u kabinetu ministra Ivana Malenice. </p><p>U Ministarstvu uprave i pravosuđa nam je potvrđeno samo da su one maknute s poslova vezanih za državne stručne ispite, ali nisu suspendirane. Obrazloženje? Nisu počinile povredu dužnosti na radnom mjestu na kojem su zaposlene jer poslovi oko državnog stručnog ispita su dodatni, dodatno se plaćaju i nisu im u opisu redovnog posla. </p><p>Peđa Grbin, saborski zastupnik SDP-a i kandidat za predsjednika stranke je za N1 komentirao ostavljanje državnih tajnika i pomoćnika u sustavu unatoč proširenje istrage. Za razliku od dvije službenice, oni su politički imenovani.</p><p>- Za dužnosnike nema suspenzije, sjećate se kako je Plenković pozvao tajnicu da napiše razrješenja za MOST-ove ministre, tako je trebao i sada ali nije i neće. Dakle za dužnosnike nema suspenzija nego noga u guzicu, rekao je Grbin koji smatra da je Rimac izgradila kriminalnu hobotnicu.</p>