Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!

Nakon prodora hladne fronte koji je diljem Hrvatske donio osjetno zahladnjenje, kišu i jak vjetar, meteorolozi imaju dobre vijesti. Ljubitelji boravka u prirodi i tradicionalnog prvomajskog roštiljanja mogu odahnuti jer nas, prema najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), očekuje stabilizacija vremena i pretežno sunčani dani. No ipak, za cijelu Hrvasku upaljen je meteoalarm. Unatoč suncu, jutra će biti iznimno svježa s niskim temperaturama, a u unutrašnjosti zemlje postoji i opasnost od mraza.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Iako će u većini zemlje posljednji dan travnja prevladavati sunčano vrijeme, osobito u poslijepodnevnim satima, jutro i prijepodne u Srijemu, Lici te dijelovima Dalmacije još će biti u znaku povećane naoblake uz mogućnost za malo kiše. U unutrašnjosti će puhati umjeren, na udare i jak sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu biti jaka, mjestimice i olujna bura.

Foto: DHMZ

Zbog vjetra je Državni hidrometeorološki zavod za veći dio obale izdao upozorenja. Za područje Kvarnera na snazi je narančasto upozorenje zbog vrlo jake, prijepodne i olujne bure s udarima vjetra do čak 150 km/h. Ostatak obale je pod žutim upozorenjem, gdje se očekuju udari do 110 km/h.

Prognoza za Praznik rada

Na sam Praznik rada, u petak, 1. svibnja, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme u cijeloj zemlji. U unutrašnjosti je tijekom dana moguć umjeren razvoj naoblake.

Foto: DHMZ

Niske jutarnje temperature bit će u kontinentalnim krajevima, a živa u termometru spuštat će se na vrijednosti između -1 i 4 °C, zbog čega je u nizinama velika vjerojatnost za pojavu slabog mraza pri tlu. Najhladnije će biti u gorskim predjelima, gdje bi se temperatura mogla kretati oko nule. Dnevne temperature bit će ugodnije i kretat će se uglavnom od 16 do 22 °C, što će biti idealno za boravak na otvorenom. U Zagrebu se, primjerice, očekuje jutarnja temperatura oko 2 °C, a najviša dnevna oko 18 °C.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će također prevladavati sunčano. Jaka bura, koja će još tijekom jutra imati olujne udare, osobito podno Velebita, postupno će slabjeti tijekom dana. Prema otvorenom moru vjetar će okretati na umjeren sjeverozapadnjak.

Jutarnje temperature uz obalu i na otocima kretat će se od 9 do 13 °C, dok će najviše dnevne dosezati ugodnih 17 do 22 °C. U Splitu se očekuje potpuno sunčan dan s najvišom temperaturom do 21 °C.

Foto: DHMZ

Stabilno i pretežno sunčano vrijeme nastavit će se i tijekom subote i nedjelje, a dnevne temperature bit će u daljnjem porastu. Bura na Jadranu dodatno će oslabjeti, pa će u subotu puhati većinom umjeren sjeverozapadni vjetar, dok će u nedjelju osvježenje donositi lagani jugozapadnjak.

Jutra na kopnu ostat će svježa, ali uz manju opasnost od mraza nego u petak. Prema kraju nedjelje očekuje se postupni porast naoblake sa zapada, što će najprije zahvatiti područje sjevernog Jadrana i biti uvod u promjenjivije vrijeme početkom idućeg tjedna.