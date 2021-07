Kad je moja kći Helena (21) vidjela Joškovu fotografiju, poludjela je i rekla: ‘Mama, spremi se, idemo po njega’, rekla nam je Božena Šimić Peh.

Jedina se odazvala na poziv žene koja je preko društvenih mreža potražila pomoć. Pas Joško nađen je prije 11 dana izmučen i na rubu smrti u potoku Grdun u općini Ozalj.

- Došli smo do potoka i on nam nije dao prići. Ono što smo prvo uočile je da je bio prekriven fekalijama i muhama, oči i usta bile su mu pune gnoja, nije mogao dignuti glavu ni stati na noge, ali je režao svaki put kad bismo se približile. No nismo odustajale, uspjele smo mu oko vrata staviti lajnu, izvući ga i uvesti u auto. Joško je bio u totalnom šoku i katastrofalnom stanju - kaže Božena, koja se cijeli život bavi spašavanjem, zbrinjavanjem i rehabilitacijom zlostavljanih pasa.

- Odmah smo otišle veterinaru, gdje je ustanovljeno da je pothlađen, prehlađen, zubi su mu bili napola izglodani, nije znao jesti ni piti. Tamo su ga ošišali i tad smo uočili tonu crva kako mu izlaze iz stražnjice. Također, imao je i bolest krpelja. Okupali smo ga, dobio je infuziju, lijekove i kreme - dodaje Božena.

No to, nažalost, nije bio kraj. Pri detaljnijem pregledu Božena je uočila dublje rane na stražnjici te se idući dan vratila u veterinarsku stanicu. Pri detaljnijoj veterinarskoj obradi ustanovljeno je da nečipirani Joško ima teške ozljede s unutarnje strane rektuma. Drugim riječima, sumnja se na silovanje guranjem stranog objekta u rektum.

- Moguće je da takve ozljede nastanu guranjem stranog objekta u anus, no mi to možemo samo pretpostaviti, a potvrditi ili opovrgnuti mogu samo daljnje pretrage na Veterinarskom fakultetu. Mi smo se susretali sa zlostavljanim životinjama, no ovakav slučaj još nismo imali. Pas je sad stabilno, oporavlja se, maše repom, puno je povjerljiviji i, drugim riječima, to je sad druga životinja - kažu iz Veterinarske stanice Karlovac.

U međuvremenu je Božena oformila grupu na mrežnim stranicama tražeći vlasnika.

- Iskreno, ne vjerujem da će se počinitelj naći. Ipak, cilj mi je makar upozoriti građane da budu na oprezu.

Tko želi pomoći i sudjelovati u pokrivanju veterinarskih troškova može donirati novac na račun: HR2423600003213899192 gospođi Boženi Peh s naznakom “za Joška”.