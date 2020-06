Jovanović: 'HDZ otima vlast, a građani postaju njegovi taoci...'

<p>Ova današnja vijest koju smo čuli o Ustavnom sudu pokazuje u kojoj mjeri HDZ uvijek uzurpira vlast. HDZ otima vlast, a građani postaju njegovi taoci, rekao je Jovanović na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a521872/Jovanovic-HDZ-otima-vlast-a-gradjani-postaju-njegovi-taoci.html" target="_blank">N1 </a>referirajući se na vijest da suci Ustavnog suda traže pokretanje postupka po službenoj dužnosti o odlukama Stožera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Nadodaje da je logično da se jako ime poput njegovog nalazi na 10. mjestu njegove izborne jedinice - u kontekstu koalicije s drugim strankama, poštovanjem ženske kvote i 'zip' sustava, on se našao na desetom mjestu. </p><p>Građane poziva da budu odgovorni i ne smatra da će izbori dovesti do eksponencijalnog rasta oboljelih, ako se građani budu pridržavali mjera. Dodaje i kako su ankete tek jedan pokazatelj rezultata, a smatra da će pravu prevagu donijeti neodlučni. </p><p>- U vladu ne smiju ući razni katolibani, ustašofili koji bi zabranjivali ženama pravo na pobačaj. To moramo spriječiti - rekao je i naglašava kako je Hod za život jedan dobro organizirani projekt.</p><p>- To je jedan duboko organizirani, sistematično osmišljeni projekt. Sada su kroz pravo na abortus krenuli na silovane žene. Ti ljudi ugrožavaju slobodu svih onih koji misle drugačije, zato ne smiju biti dio vlasti - zaključio je Jovanović. </p>