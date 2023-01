Jović: 'Holding je dugo odbijao pregovore, ali pomaka ima'

Intenzivno se vode pregovori sa Zagrebačkim holdingom oko svih otvorenih pitanja. Sindikati su rekli kako žele da se pregovori okončaju do 31.siječnja ove godine, govori, te dodaje kako su doneseni nakon pregovora određeni zaključci, ali da se i sutra nastavlja procedura mirenja, rekao je u emisiji Otvoreno Dražen Jović, predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga – ZET Zagreb.

Jović naglašava kako cijeli proces pregovora u Zagrebačkom holdingu traje od studenog prošle godine. Nakon što se vidjelo krajem prosinca da se pregovori kako kaže, ne vode u dobroj vjeri, sindikati su pokrenuli proceduru mirenja.

Uz njega, u emisiji su gostovali Damir Bakić, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini (Možemo!), Slavko Kojić, predsjednik Bandić Milan 365 Stranke rada i solidarnosti i Mislav Herman, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

Bakić je rekao kako pomaka u pregovorima ima i nada se da će se sutra ovaj proces okončati.

- Mi imamo važeći kolektivni ugovor koji vrijedi do konca 2023. godine, a to znači da ga uprava Holdinga u cijelosti poštuje. Pregovorima koncem prošle godine pristupilo se s pozicije inflatornih kretanja i poskupljenja troškova života. Predmet pregovora je bio povećanje dodataka na plaće. Premda do sveobuhvatnog dogovora tada nije došlo, uprava Holdinga je odlučila jednostrano podići primanja najugroženijih skupina radnika za 13,5 posto, istaknuo je.

Jović je replicirao te rekao kako je Holding dugo odbijao pomisao da se krene pregovarati.

- Kada smo u studenom krenuli u pregovore nije bilo nikakvih naznaka dogovora - naglasio je.

Kojić smatra da je do ove situacije došlo dolaskom nove vlasti, kako kaže, „paranoičnih aktivista” koji u maniri dezorijentiranih diletanata pokušavaju vladati gradom.

- Radi se o ljudima koji su neupućeni i ne znaju rukovoditi Gradom Zagrebom. Radnici traže ono što im pripada - rekao je i dodao da za povećanje radnika ima novaca.

