Joža Manolić (104) udaje svoju kćer (70): 'Bit će vrlo skromno, a poznajemo se dulje vremena'

Istina je, udajem se. Ne znam kako je ta informacija došla do vas jer smo to držali u strogoj tajnosti. Ne želim previše govoriti o tome. Bit će skromna ceremonija na kojoj će biti jako mali krug prijatelja i članova obitelji, govori nam Zrnka (70), kći prvog špijuna Hrvatske Jože Manolića, koja se sprema za svadbu u petak.

Njezin odabranik je, kako saznajemo, misteriozni poduzetnik iz Orašja u BiH, koji je godinama živio i radio u španjolskome Madridu. Tamo je radio za veliku multinacionalnu kompaniju, a sad je u mirovini te, kako saznajemo, ima kuću u Zagrebu, u kojoj provodi umirovljeničke dane.

- Poznajemo se već dulje, ali ne bih ulazila u detalje - kratko nam je poručila Zrnka, koja se godinama brine o ocu Josipu Manoliću.

Tako nam je prošle godine ispričala kako njezin otac sve slabije čuje te ne izlazi iz svoje kuće, posebice nakon što je prebolio korona virus. Sa svojom Zrnkom, Manolić dijeli sve misli, a kako je mentalno i dalje vrlo jak, promišlja o svemu što se događa u Hrvatskoj i svijetu.

- Prije spavanja mu dam tabletu protiv boli i cijenu noć prespava. Svako jutro kad dođem iz dućana pita: 'Što je japica dobio?', tako ga zovem 'japica', a japici uvijek donesem nešto za iznenađenje ili oblatne ili neko toplo pecivo. Ne čuje više ni uz dva slušna aparata, i to nakon preboljenja COVID-a. Teško je to podnio. Dva tjedna je takoreći bio gotov, no sin i ja smo se brinuli o njemu. Sin mi je pomagao nositi ga do toaleta i sve smo napravili da se oporavi, i to kod kuće. Nismo ga htjeli dati u bolnicu. No posljedice korone su itekako prisutne. Slabije vidi, ali čitati i dalje može - rekla nam je Zrnka.

Kaže kako ga najviše muči i živcira to što ne čuje.

- Strašno ga iritira i uzrujava se kad ga netko zove na telefon jer ne čuje pa meni daje slušalicu. Rekao mi je da više ne želi pričati na telefon jer nema smisla. Ne treba mu to. Često ga posjete Stjepan Mesić i Luka Bebić. Lijepo s njim popričaju. No općenito izbjegavamo susrete zbog njegova krhkog zdravlja. Moj vam je otac jako strpljiv čovjek. Ne možete znati koliko će tko dugo živjeti, no kao kći sam vjerovala da će mi otac doživjeti duboku starost. Cijeli život je živio asketski. Uvijek je rekao: 'Kad ti je najslađe, prestani jesti'. Nikad nije pio ni pušio. Uvijek je paralelno radio na svome mentalnom i fizičkom zdravlju - rekla je Zrnka.

Manolićeva kći dospjela je u medije kad je izjavila da su je "arkanovci" pokušali oteti kako bi je razmijenili s njihovim vođom Željkom Ražnatovićem Arkanom koji je u to vrijeme "ležao" u Remetincu zbog pripreme sudjelovanja u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske.

- Taj dan su Arkanovi ljudi htjeli i mene oteti. To se dogodilo na Tuškancu, gdje smo stanovali. Na cesti pred kućom u crnom su se Mercedesu zaustavili do mene. Ustvari su me čekali. Naivno su me pitali gdje je put za Šumski dvor. Rekla sam im samo ravno, a oni meni da odem s njima. Zezala sam se i odgovorila - drugi put. Kad sam im to rekla, jedan je rekao drugome: 'Hvataj je!'. Shvatila sam što žele i uspjela pobjeći u kuću iz koje sam se izvukla kroz drugi izlaz. Oni to nisu znali i čekali su dulje od dva sata da se vratim. Kući sam došla tek kasno popodne. Došao je i tata. A on meni: 'Jesi li im zbrisala?'. 'A jesam', nasmijali smo se kratko i više to nismo komentirali - ispričala je Zrnka to Glasu Istre 2019. godine.