Jugo ga nanijelo iz Crne Gore u Istru: Našla sam strip u boci

Petra Balde (9) iz Ližnjana u Istri u uvali Mala draga našla je bocu s porukom. Prvo je mislila da je to netko od “lokalnih” ljudi stavio u more radi zafrkancije ili da je neki novopečeni vjenčani par poruku ubacio u more sa svojim željama za zajednički život.

Vidjela sam bocu kako pluta te zvala tatu i mamu da mi pomognu izvaditi je iz mora. U tom trenutku zamišljala sam da sam našla kartu sa zakopanim blagom i da će početi velika pustolovina. Ali ovo je ispala još veća pustolovina. Boca je bila jako dobro zatvorena, a kad smo je otvorili, unutra je bio strip.

Ona obožava stripove

Na zadnjoj stranici pisalo je ime i prezime autorice - rekla nam je još uzbuđena djevojčica. Boca sa stripom doplutala je čak iz Crne Gore, a 500-tinjak kilometara prešla je za 54 dana.

Strip je našla Petra i o tome je obavijestila Hercegnovski strip festival (HSF). Naime, jugo koje ovih dana puše, odlučilo je da boca “skrene” s puta i dopluta baš do mjestašca u Hrvatskoj te da obraduje djevojčicu koja najviše obožava- stripove, a velika je ljubiteljica “Alana Forda”. Boca je putovala gotovo dva mjeseca. Još jedna koja je odaslana u more s tog festivala nađena je, i to u Italiji, na plaži Torre Guaceto u Brindiziju. Da priča bude još zanimljivija, autorica stripa koji je doputovao u Istru mlada je Zagrepčanka Valentina Briški, koja je prvi put kao gošća nastupila na tom crnogorskom festivalu.

Foto: Privatni album - Našla sam bocu 4. studenog. To mi je prvi put u životu da takvo nešto nađem, a čak sam preko društvene mreže stupila u kontakt s autoricom i odlučile smo se upoznati - kazala je djevojčica.

Novo prijateljstvo

Na poleđini poruke piše: “Ovaj strip nastao je za vrijeme 12. strip festivala u Herceg Novom 11. 9. 2018. godine. Nacrtala ga je Valentina Briški.”

Majka Biljana (44) i otac Dario (44) najprije su se šalili da je možda u boci sto eura.

- Petra je sretna jer ima jedno novo poznanstvo i prijateljstvo na međunarodnoj razini. Uopće ne znam koliko je kilometara proputovala poruka u boci, ali je svakako iznenađenje - kazala je majka.

Promoviraju ljubav

Autorica stripa Valentina i Petra dogovorile su susret ili u Zagrebu ili u Ližnjanu. Tridesetogodišnja Valentina također se nije nadala da će strip završiti u Hrvatskoj.

- Jako sam sretna što sam se čula s Petrom, a inače se u životu bavim stripom i ilustracijom. Na tom festivalu su svi gosti svoje stripove ubacili u more jer je to tradicija festivala - objasnila nam je autorica Valentina. Dodaje kako na festivalu žele da svi stripovi koji su poslani u more da pronađu svoje nove vlasnike promoviraju ljubav, zajedništvo, i naravno, čitanje stripova.

