Jugozomboidi, slučajna država, 8000 € i napad snijegom: Ovo su najbizarnije izjave 2010-ih...

Jugozomboidi, tange, parazitski gmizavci, suknje, ustaške i partizanske kape... Stvarno svega smo se naslušali u hrvatskoj politici u razdoblju od 2011. do 2020. godine. Novi parlamentarni izbori su nam pred vratima, poruke koje dolaze iz 'sukobljenih' kampova sve su kreativnije, a mi smo vam pripremili najzabavnije, najluđe i najbezobraznije izjave domaćih političara koje su obilježile ovaj period.

A najveća 'zvijezda' ovog desetljeća svakako je današnji predsjednik Zoran Milanović, koji je dio 2010-ih proveo na poziciji premijera, na koju se planira i vratiti...

Era Zorana Milanovića

"Kad jednom odem s vlasti, želio bih da me ljudi ne pamte po ničemu" kazao je Milanović tamo 2013. godine. Ipak, bez politike nije mogao dugo. Sad nakon predsjedničkog mandata želi još jedan premijerski mandat...

Taj prvi premijerski mandat obilježilo je i više izjava koje su upale u našu antologiju.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Čak i da ne radimo ništa, nešto će se dogoditi" , "Ja nisam ovdje da ikoga tješim, nisam duhovni otac, ja sam premijer." govorio je početkom 2010-ih Milanović.

A tko bi mogao zaboraviti njegove legendarno tješenje gospođe koja je sve izgubila u poplavama...

"Znam koliko traje isušivanje, meni je jednom pukla cijev u stanu" kazao je gospođi iz Rajeva Sela.

Jedna od njegovih izjava koja je podigla najviše prašine svakako je ona o 'slučajnoj državi'.

"Očigledno smo svi prepušteni slučaju, a država koja je prepuštena slučaju je slučajna država" kazao je premijer Milanović 2012. godine i naljutio mnoge. Spominjao je, u sličnom kontekstu, i Radićeve "guske u magli":

"Mi nismo guske u magli nego prije Airbus u magli" kazao je Milanović 2011. godine.

Glavni rival danas mu je Andrej Plenković, ali tamo sredinom 2010-ih to je ipak bio HDZ-ov Tomislav Karamarka. Po kojem je Milanović često udarao... Govorio je za njega da je agent banaka koji ne zna engleski, da je kukavica...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Nisam primijetio ni da je neki sportaš, osim tamo gdje se dijelio stranački novac pa se aktivirao", "On navodno želi biti hrvatski premijer. Mislim da je vrijeme da izađe iz te mišje rupe u kojoj se sakrio. Znate onu pjesmu od Rundeka, izađi i bori se, u ovom gradu ima mjesta ili nema mjesta… neka izađe vani i neka se konačno suoči" citirao je i tad Milanović pjesme domaćih i regionalnih glazbenika.

Karamarko uzvraća udarac

Naravno, Karamarko mu nije ostajao dužan, iako je u ovom 'sukobu', ako se možemo tako izraziti, Milanović odnio više pobjeda.

"Znate, vodite 20:0 i onda se javi neki pametnjaković koji misli da ima najveće mišiće na svijetu i kaže "dosta, sad nećemo više ovako, pobjednik je onaj tko prvi zabije koš". Ne, Milanoviću, zabio sam ti već 20 koševa, zabit ću i ovaj 21", poručio je Karamarko Milanoviću 2015. godine.

Dodajmo i kako je tamo 2015. godine Božo Petrov ovjerio kod javnog bilježnika ovjerio izjavu da neće ići u postizborne koalacije. Mo'š mislit kako su se toga držali..

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Na Milanovićevu tešku, skoro prostačku retoriku, ne isplati se odgovarati. On je notorni gubitnik" kazao je Karamarko sredinom 2010-ih.

Bivši vođa HDZ-a davao je izjave u kojima je svoju stranku poistovjećivao s hrvatskim narodom.

"HDZ je trn u oku mnogima. No nisu shvatili da kada pričaju protiv HDZ-a da pričaju protiv vlastitog naroda. HDZ je nada, a nada je neuništiva" kazao je 2016. godine.

Karamarko, kojeg je Milanović prozivao zbog nepoznavanja engleskog, jednom je prilikom uspio 'start-up firme' preimenovati u 'stand up' firme...

"Smanjit će plaće "pa neka rade po učinku",kaže Onaj Koji Se Ne Sučeljava! E,da je zastupničku plaću dobivao po učinku, ne bi imao za kiflu" kritizirala je Karamarka tijekom 2010-ih Jadranka Kosor, koju smo pak zapamtili po legendarnom "Day after yesterday"

Pamtimo i njegovu izjavu iz 2016. godine kad je kazao "Ne mogu u isto vrijeme biti na dva mjesta. Da sam u Saboru, ne bih mogao biti na terenu", tu je i legendarni poklik "Imamo predsjednicu", a onda i izjava s istog događaja koja je ušla u našu antologiju...

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

"Hvala tebi Kolinda, i Jakovu koji je to morao trpjeti" kazao je Karamarko nakon pobjede Kolinde Grabar-Kitarović na izborima 2015. godine.

Kolindina obećanja i 'Lukica'

A nije tijekom svojeg mandata ni Kolinda bila imuna na bizarne izjave. Možda je najbolje pamtimo po obećanju iz 2019. o 8000 eura...

"Već imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam tisuća eura. Zamislite što to znači za naše mlade" kazala je Kolinda.

Zamišljali smo što znače, ali ih nismo dočekali.

Kolinda, velika navijačica naših sportskih reprezentacija, usput je i 'posvajala'...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Ljudi! Ujedinimo se u ljubavi prema našoj domovini koju su nam dali Dalić i nogometaši prošle godine. Luka Modrić je k'o moj sin! Moj Lukica! Ali da znate koliko takvih Luka diljem Hrvatske živi! Koliko ja takvih Lukica svakodnevno susrećem i želim pomoći!" vikala je 2019. godine s pozornice.

U intervjuu za Jutarnji list poistovjetila se s vučicom...

"Meni jedna od najdražih pjesama, koja me uvijek diže kad mi je teško, jest »Vučica« Emine Arapović. »Ja živim po svom, što mi donese novi dan. Sama i svoja, nikad se ne opravdavam. (...) Ne postoji bol tako duboka da slomi moju dušu na pola. Ja idem dalje, tvrdoglavo, iz prkosa, ja idem dalje kao ranjena vučica..." - kazala je 2015. godine.

Plenković, Građevina Orešković, Milan u tangama...

Trenutačni premijer Andrej Plenković u ovom periodu nije bio ni izbliza toliko kreativan u svojem izražavanju kao danas. No pamtimo i njegovih izjava koje su zgrozile i zbunjivale...

Split se 2017. borio s jednim od najvećih požara u povijesti grada, Vlada je spavala, a Plenković izvalio:

Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Požar je bio interesantan iz razloga što je praktički došao do kuća te atraktivan jer je sam Split u pitanju"...

Milanovića je tad znao i 'štedjeti'...

"Mogu ja sad, kao i on, krenuti s uvredama. Da sam kao on, rekao bih da je on 54-godišnji šmrkavac." poručio je u ljeto 2020. godine Plenković.

I dok je Karamarku problem bio nepoznavanje engleskog, bivšem hrvatskom premijeru Tihomiru Oreškoviću problem je bio hrvatski jezik...

"Ovdje smo svi da služimo hrvatskom građevinama i da nam je jedini cilj da zajedno radimo, tako da je sutra bolje nego danas" kazao je nakon preuzimanja premijerske dužnosti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Bilo je good, good, good. Nije bilo bad, nego diskusija", kazao je tamo 2016. godine...

Milan Bandić je za vrijeme svoje vladavine Zagrebom znao u jednom danu dati nekoliko izjava koje bi bez problema mogle ući u ovu antologiju. Ali kako je cijelo vrijeme bio 'kreativan' u izražaju, tako su se ljudi pomalo priviknuli na njega i njegove izjave. Tu je ona o jedenju snijega, spominjao je Batmana...

"Ja ću se skinuti u tange na Jelačić placu ako je to u interesu građana" kazao je 2014. godine.

Znao je biti izrazito neugodan. Mirjani Hrgi je tako tijekom intervjua dobacio "Nisi nikad rodila, nemoj mi o vrtićima govorit"...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na predsjedničkim izborima Bandića je porazio Ivo Josipović. On nije za mandata previše pričao, ali pamtimo i kako je uvrijedio Kolindu Grabar Kitarović "'Mislim da je vrlo važno da osim fotografije imamo i ton" kad su njih dvoje bili u utrci za predsjednički mandat.

Ipak, Josipović je bio predsjednik, pa zaslužuje da ponovimo i njegovu izjavu s početka 2010-ih. "Partizanske kape su lijepe, one su poruke ljubavi i mira.“

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kape je spominjao i SDP-ovac Nenad Stazić. Doduše, ne u smislu ljubavi...

"Nakon ove Vlade ostaci kulture stat će pod jednu ustašku kapu" kazao je on 2016. godine.

Gljive, Čavoglave i nije provaljivanje...

Priroda, krajolik i selo bili su u glavama naših političara tijekom 2010-ih. Kad se kao mladi političar pojavio na sceni, Ivan Vilibor Sinčić najavio je kako će se boriti i za gljive.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

"Moram reći da se prije svega borim za zemlju u kojoj će se štititi svi oblici života, od života biljaka, gljiva, pa i samog čovjeka" kazao je Sinčić. Njegov tadašnji stranački kolega Ivan Pernar odmah je poletio i krenuo je upozoravat novinare "da prekidaju izabranog zastupnika". Danas se mota oko škola...

A prije ravno deset godina šef SDP-a Peđa Grbin jedne je noći malo pretjerao. Možda je slavio, možda tugovao, ali okupirao je šank i na glas pjevao Thompsonovu "Čavoglave".

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

"Ja sam pijana budala. Nimalo se ne ponosim time što je bilo. Više-manje se sjećam te noći. Najradije bih da se nikada nije dogodila. Još sam mamuran" kazao je Grbin o provodu u Puli.

Peđin današnji koalicijski partner, Krešo Beljak iz HSS-a, također je imao svoje bisere...

"Nisam provaljivao u automobile, samo sam ih otvarao" kazao je Beljak kojeg su kao 28-godišnjaka uhvatili u 'otvaranju automobila', zbog čega je dobio osam mjeseci uvjetne kazne.

Uvrede i bizarluk

Jedan od žešćih, koji nikad nije štedio s uvredama, u ovom periodu bio je i Željko Glasnović.

"Pobjeda Donalda Trumpa je pravi lijek za globalnu pošast političke korektnost i istinski melem za anacionalne, ateističke, parazitske lijevo liberalne gmizavce koji sprječavaju i usporavaju izgradnju nacionalnih država utemeljenih na deset božji zapovijedi" kazao je 2016. godine.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Gdje su sve te feministkinje i što ne idu u Sjevernu Afriku i tamo govore o unakaženja žena, nego tu sjede i nama prosipaju pamet. Nema cjepiva protiv njih niti će biti ikada. Moralni tifusari i antifa krkani se dižu na noge, potajno sazivaju propast države. Ima ih i tu, tu su s nama, sjede s nama, ali su se prerušili. Samo čekaju da propadne država, a tu glume demokrate i kozmopolite." poručio je ljutito 2020. godine.

Posebno su mu sredinom 2010-ih smetali prosvjedi na Filozofskom fakultetu.

"Njih vode skojevke neobrijanih nogu koje su dobivale novac za diplomske radove kao npr. Uloga bosanskog tovarnog konja u NOB-u"

Nije jedini koji je vrijeđao i pretjerivao.

"Samo da ne doživimo deveti krug pakla gdje bih se ja jako dobro snašao, za razliku od nekih" kazao je HDZ-ov Stevo Culej. Razinu kulture pokazao je i kad je, kako su one ispričale, učiteljicama iz inicijative "Hrvatska može bolje". 2016 godine kazao da "Svjedodžbom obrišu onu stvar".

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Govorilo se i tad o 'božjim istinama'. Očekivano, na Saborima HDZ-a.

"Hrvatski narod morao bi biti svjestan jedne Božje istine - Hrvatska je imenica ženskog roda, pa zašto onda suknja ne bi mogla voditi Hrvatsku" kazao je 2014. Đuro Perica o kandidaturi Grabar-Kitarović na izborima.

"Volimo da su sestre u pripijenom" poručio je 2015. ministar Siniša Varga.

Kad je Mara Tomašević povukla sve optužbe protiv svojeg supruga Alojza Tomaševića, župana požeško-slavonskog, koji je isključen iz HDZ-a zbog obiteljskog nasilja, tadašnja ministrica Nada Murganić ovako je to prokomentirala...

"To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj"

Brzi pregled & Braco i seka za kraj

Sve bizarne izjave domaćih političara iz 2010-ih ne bi stale ni u nekoliko enciklopedija, pa završimo uz kratki pregled. I, naravno, Kerumove.

"Jedan svećenik vrijedi više od 20 liječnika" kazao je 2017. ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Tko vas je**" poručio je Mostov Ivan Kovačić HDZ-u.

"Najgore je kad muškarac abortira" mrtvo hladno je izjavio 2012. godine HDZ-ov Damir Jelić.

"Pipl mast trast as" sjećamo se i legendarnog engleskog Ingrid Antičević-Marinović.

"Klub koji čine Hasanbegović, Glasnović i Esih imat će kodni naziv U3, a njihova koalicija s Plenkovićem i manjinama bit će Koalicija ‘U3 P.M." kazao je 2018. SDP-ovac Arsen Bauk.

Godine 2012. u Splitu je pao snijeg i izazvao je apsolutni kaos u grad. Tadašnja vlas na čelu sa Željkom Kerumom 'proslavila' se s više bizarnih izjava:

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

"Ljudi su nastradali jer nisu kupili zimske gume, lance i čizme. Ljudi nemaju para. U Hrvatskoj za čizme imaju samo oni koji rade u državnoj službi. Ispada da trebaš biti političar da bi imao love. Ali lijepo je da je pao snijeg i dabogda pao i iduće godine. A nije ovo, boga ti, Etna vulkan, pa da je lava i da ljudi bježe iz grada. Pahuljice pale i diže se panika, to je meni sve skupa smiješno. Kome nije prohodno, neka stoji kući, svatko riskira za sebe. Kako žive ljudi u Bosni, Srbiji, Slavoniji i Sibiru na minus 20 gdje padne tri metra snijega, komentirao je tadašnji gradonačelnik Splita" kazao je Željko Kerum.

Njegova sestra Nevenka za snijeg je, čini se, okrivila oporbu...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- "Kako protumačiti da tek sada kad smo mi u politici dolazi do takvih pojava. Mislim da je pametnomu dosta. Izvedite zaključak iz toga" - kazala je Nevenka.

Bila je saborska zastupnica, ali teško da možemo 'navući' i napisati da je i sjedila u Saboru... Ipak je netko trebao paziti na Split.