Juncker ga zvao mladićem, a Šarecu je to bio kompliment

Slovenski premijer Marjan Šarec shvatio je kao svojevrsni kompliment frazu predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera koji ga je prilikom njihova upoznavanja u Bruxellesu nazvao mladićem.

„Come, young man!“ (Dođite, mladiću), rekao je Juncker pred kamerama u srijedu, pred njihov razgovor u prostorijama Komisije, što je bila njegova jedina izjava prije i nakon susreta s novim predsjednikom slovenske vlade, 40-godišnjim diplomiranim glumcem, koji se ranije bavio politikom na lokalnoj razini kao gradonačelnik Kamnika.

Foto: VINCENT KESSLER

Šarec je nakon susreta slovenskim novinarima kazao da to što ga je Juncker oslovio kao mladića shvaća kao kompliment, odbijajući neke medijske ocjene da se radilo o nedostatku diplomatskog takta ili gafu luksemburškog političara koji se uskoro oprašta od vođenja europske „vlade“, a poznat je i po nekonvencionalnom ponašanju u nekim situacijama.

"Junckerov komentar o mojim godinama shvatio sam kao pohvalu, predsjednik Komisije dobro zna kako je to kad netko u mladim godinama preuzme vođenje vlade, to je svakako kompliment", kazao je Šarec, dodavši da je s Junckerom govorio i o tome, te da je i sam Juncker vrlo mlad ušao u visoku politiku pa je predsjednik luksemburške vlade postao kad mu je bila 41 godina i na tom položaju ostao sve do 2013.

Juncker je u Sloveniji, zbog njenog arbitražnog spora s Hrvatskom, u zadnje vrijeme doživio niz žestokih kritika u medijima, ali i od predstavnika vladajuće koalicije, jer u Ljubljani dominira teza da se „postavio na stranu Hrvatske“, a ne Slovenije i „međunarodnog prava“ budući da u Komisiji dominiraju konzervativci, politički bliži hrvatskoj nego slovenskoj vladi.

Šarec je i nakon razgovora s Junckerom i Tuskom kazao da će njegova vlada u vezi arbitražnog i graničnog spora s Hrvatskom voditi kontinuitet s prijašnjom Cerarovom vladom, što znači da neće opozvati tužbu protiv Hrvatske pred Europskim sudom pravde i neće pristati na bilateralne razgovore o otvorenom graničnom pitanju nego inzistirati na provedbi arbitražnog rješenja.