Ivan Jurić Kaćunić, vlasnik nekoliko velikih radijskih postaja i TOP radija koji od srijede ujutro počinje emitirati na 101 MHz, nije često istupao u medijima, a za RTL Direkt je komentirao dodjelu koncesije i početak emitiranja..

- Nemam osnova za sumnjati da sve ono što radim i dalje je u skladu s hrvatskim propisima, s druge strane da ćemo tržištu ponuditi jedan vrhunski radijski proizvod - rekao je Kaćunić koji je komentirao i izjave Emila Tedeschija, šefa Atlantic Grupe i vlasnika Yammat FM-a.

- U u medijskom svijetu i u radijskom nakladništvu ako jedan radio nakladnik ima u vlasništvu žig svojih konkurenata to ništa drugo ne znači nego da je riječ o zajedničkom djelovanju odnosno o kontroli svojih konkurenata. Onda ne možemo govoriti o tome da ne postoji prikriveno vlasništvo ili zajedničko djelovanje između tih radijskih nakladnika - rekao je Tedeschi.

- Mi moramo biti svjesni činjenice da postoje propisi koji jasno definiraju što je pozicija nekoga tko je nositelj žiga. Biti nositelj žiga ne znači biti vlasnik trgovačkog društva - odgovorio je Kaćunić

Tedeschi je rekao i da je to isto kao da je Podravka vlasnik žiga Atlantika.

- Ja bih rado bio vlasnik žiga Podravke, a da ga nije Podravka zaštitila prema tome, sloboda poduzetničkog djelovanja je da zaštitite ili da imate aktivnosti koje podrazumijevaju da štitite određeni broj žigova, određeni interesa itd. Poznato je da sam ja zaštitio veći broj žigova, ne samo ovih radijskih postaja koje su spomenute jer to vidim kao neku svoju buduću investiciju. Nositelj sam i žiga Kiss FM, to je jedan ozbiljni njemački radijski pogon i moram reći da nažalost nisam ni u upravi ni u nadzornom odboru - objasnio je.

- Vlasnik sam žiga, primjerice tog Kiss FM-a na području RH. Ono što je važno reći, da bi se ostvarile indicije, odnosno da bi postojala nekakva situacija da sam ja koristio žig da bi na bilo koji način uporavljao bilo kojom radijskom postajom koja se spomenula, ja moram reći da bi morala postojati i neka ekonomska korist od toga, mora neka pravna formulacija biti na temelju koje bi se taj ekonomska korist koristila. Ja samo mogu reći da takvih situacija nije bilo. Ne upravljam na bilo koji način s bilo kime, a s druge strane postavlja se pitanje da li neke radijske postaje imaju ikakve koristi od mene otkupiti neki žig - dodao je.

Dodao je i da bi žig drage volje prodao da postoji mogućnost.

- Da postoji mogućnost, drage volje. I u tom kontekstu postavlja se pitanje da li taj dio radijskih postaja, to što one mogu najbolje zastupati svoj interes, to uopće žele kupiti od mene takav žig - istaknuo je.

Komentirajući Tedeschijevu tužbu Upravnom sudu Kaćunić je rekao da se želi suzdržati bilo kojeg komentara onih tijela koja su neovisna bila to Agencija za elektroničke medije bilo to Upravni sud ili bio netko treći.

- Ono što mogu reći ponuda Top radija je definitivno bila kompletna u smislu vjerodostojna, istinita itd -kaže.

Objasnio je i što je to imao bolje za ponuditi od Tedeschija i Ivana Čermaka.

- Sigurno moram naglasiti da je vrlo važno za radijsku industriju hrvatsku da se ozbiljni hrvatski gospodarstvenici uključuju u rad radijske industrije. To znači da radijska industrija ima neki svoj prospiritet. U onom što sam ja vidio da je prosperitet radijske industrije i što sam ponudio kroz projekt TOP Radija je upravo povezanost radijske industrije kao sastavnog dijela kreativne industrije da se na bazi kreativnih industrija kao jednog gospodarstva može razvijati ono što je zagrebački kulturni identitet. I to je prvi temelj onoga što nosi TOP radio. Drugo što ima je snažan informativni program i treći temelj je definitnivno razvojna politika u smislu novih inovacija u tehnoloških dostignuća i činjenica da taj TOP radio sa sobom u nekoj skoroj perspektivi donijeti između ostalog nešto što je prvi visual radio u Hrvatskoj itd. - objasnio je Jurić Kaćunić.

- Svatko hvali svoju ponudu. Ono po čemu je ponuda Top Radija bila bolja, ono što sam već rekao, utemeljenost na kreativnoj industriji, snažni informativni program, ali i činjenica da su neki drugi kriteriji bili izuzetno jasno i kvalitetno postavljeni, od financijeski i kadrovske politike - istaknuo je.

Dodao je i da je formatiranje radija zahtjevan proces te da će TOP radio biti potpuno nova verzija radijskog programa.

- Naravno da se o radiju govori na jedan pojednostavljeni način. Formatiranje radija je jedan zahtjevan i složen proces koji između ostaloga znači i istraživanje tržišta i onda po rezultatima toga tržišta treba postaviti neki format. Ono što želim reći je da će Top Radio biti potpuno jedna nova verzija radijskog programa, radijske industrije.

Dodao je i da su procijenili da će u prvoj godini postići osam milijuna kuna prihoda, a čini mu se da je to realna procjena s obzirom na frekvenciju na kojoj se emitira.

Istaknuo je da iza njega stoji 22 godina rada i nitko drugi.

- Bez imena i prezimena. Ja vam samo mogu reći ono što sam vam već rekao iza mene stoji 22 godina poduzetničkog rada. Nisam ovisan o nikome i nikome ništa ne dugujem u bilo kojem smislu utjecajnom, političkom, financijskom ili bilo kojem drugom i to je notorna činjenica. Sve ostalo su teze koje su se nametnule kao jedan iskristalizirale kao interes svakog pojedinca bilo u ovoj koncesiji oko Top Radija ili u nekoj drugoj priči - objasnio je i dodao da nije u financijskom odnosu ni sa kim pa ni s braćom Zoranom i Petrom Pripuz.

Objasnio je i zašto mu je stalo baš do 101 MHz.

- Kada ste u nekoj situaciji da promatrate aktivno što se događa u radijskoj industriji i postoji neki prostor u kojem se događaju ne običajne stvari u poslovanju nekog subjekte i dogodi se činjenica da taj subjekt ne obnovi svoju frekvenciju i onda je sasvim logično pitanje da li se boriti za tu frekvenciju. Ja ću vam reći svoje mišljenje da je to frekvencija koja nosi ozbiljno kulturno nasljeđe, izuzetno je važna i da ta frekvencija nosi sa sobom neke početke neke komercijalnih radijskih postaja u Hrvatskoj. Ona je sam po sebi jedna ozbiljna pretpostavka - rekao je.

Otkrio je i tko će biti zvijezde TOP radija.

- Barbara Kolar, Tamara Los i Filip Riđički i ostali. To su slobodni ljudi, frelanceri s kojima smo razgovarali. Oni su slobodno donosili odluke. Moramo uzeti u obzir da se radi o frekvenciji 101 i da je to treća po snazi i utjecaju jer postoje još dvije nacionalne radijske postaje. Postoje takvi ljudi koji su mahom iskusni profesionalci i imaju neki nekakvi svoj posebni interes.