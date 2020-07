Juričan napisao pismo zamjenici Milana Bandića: 'Na tebe se svaka hulja može osloniti'

Juričanu opet ne nedostaje ideja. Ovaj puta odlučio se prokomentirati zamjenicu Milana Bandića koja se nalazila i na njegovoj listi na izborima. U 'otvorenom pismu' komentira njihov rad

<p><strong>Dario Juričan</strong> na svom Facebook profilu javno je prokomentirao rezultat zamjenice Milana Bandića,<strong> Jelene Pavičić Vukičević</strong>, na parlamentarnim izborima koji su se odžali u nedjelju. </p><p>Sarkastičnim ljubavnim pismom komentirao je njihov zajednički rad. </p><p><strong>U 'otvorenom pismu' napisao je</strong>: </p><p>- LJUBAVNO PISMO JELENI PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ</p><p>Tvoj posljednji uzdah</p><p>Draga Jelena,</p><p>evo pratim kako si na listi Milanove stranke BM365 dobila ravno 151 junački glas, a cijela ta vaša lista u prvoj izbornoj jedinici dobila je 1,05 posto glasova. Zeznuta su došla vremena i teško je pljesnivu, Uskočkim optužnicama opterećenu robu jednog ocvalog i ofucanog iluzioniste ponovo prodati. Ja te Jelena razumijem. Vraški si se trudila začepiti sa svim svojim prstima rupe na tom brodu, odnosno luksuznoj jahti koja tone.</p><p>A naradila si se moja Jelena, bome jesi. Još tamo 2000. kada je Rezač etiketa svim gradskim i županijskim podružnicama SDP-a poslao dopis da mu se članovi stranke osobno obrate ako imaju problem koji trebaju riješiti i kad je završio na ribanju kod šefa Ivice Račana, metak si popila ti, ili kako je tada objasnio Rezač etiketa u nastajanju: umjesto termina "građani", eto ta je tajnica gradskog SDP-a Jelena Pavičić zabunom napisala "esdepeovci".</p><p>Samo dvije godine kasnije, kad su te novinari pitali o bježanju Rezača od policije u pijanom stanju rekla si kako je “smiješna pomisao da bi gradonačelnik pobjegao s mjesta nesreće i da bi si to uopće dopustio”. Svaka čast, pošteno si odradila svoj posao, na tebe se zbilja svaka hulja može osloniti.</p><p>Vidiš Jelena, ja zapravo neizmjerno cijenim tu tvoj čmarastu odanost Rezaču, odanost koja se održala punih dvadeset godina.</p><p>Ali nije da te nije nagradio, gurao te k'o pročelnicu, dogradonačelnicu, a i poneka skupa, fina cipelica s bezbrojnih putovanja po inozemstvu uvijek se našla u njegovom naramku za tebe, moja Jelena. Sva sreća da mu novac nije problem.</p><p>Mora da ti je jako teško palo kad su ga, nakon svog tog luksuza i kurčenja, 2014. strpali u bajbuk sa čučavcem.</p><p>Odmah si organizirala prosvjed i k'o lavica se borila protiv, kako si ga tada nazvala, “političkog uhićenja”.</p><p>Kako si ti sebi točno objasnila točke Uskokove optužnice za zapošljavanja i putne naloge, kako si objasnila da je cijeli namještaj u Bužanovoj Fendi i kako si samoj sebi objasnila tri tajna stana kojima se koristio i kojima je raspolagao?</p><p>Kako si si objasnila optužnice suradnicima u procesima: Bundekfest, Cibona, Čistoća, Krašograd, GUP, Nadstrešnice, Pročistač, Robert Ljutić, Struja, Štandovi, Vrtić..</p><p>Kako bih volio čuti tu tvoju moralnu kenjažu, o moja Jelena...</p><p>Pogotovo kada sam pročitao tvoj vrli doktorat: “Kurikulumsko oblikovanje europskih vrijednosti u obveznom obrazovanju” u kojem se baviš u poglavljima 3.1.4.3. Moralnim razvojem pojedinca, 3.1.6. Vrijednosnim fenomenima u društvu ili da te citiram:</p><p>„Vrijednosti koje su obilježja osobnosti, karakterne crte, moralne osobine, obilježja koja se prepoznaju u ponašanju i djelovanju osobe. To su obilježja koja u kontekstu vrijednosti i moralnog odgoja prepoznajemo kao vrline (danas gotovo zaboravljena riječ u hrvatskom jeziku).“</p><p>Lajkam tvoju duboku misao da je vrlina gotovo zaboravljena riječ u hrvatskom jeziku. I to baš iz tvojih moralnih usta, moja Jelena.</p><p>Očekujem i tvoje memoare, predlažem da se zovu Moj posljednji uzdah i očekujem sve sočne priče o operacijama Kikaša, Kojića, Ljutića, Zdene... kako si se čupala s<strong> Lidijom Tomić </strong>za naklonost Rezača, te naročito detalje kako su se radili razni dilovi s “vođom oporbe” u gradskoj Skupštini, <strong>Zvanetom Brumnićem</strong>. Čovjek te još danas ima na speed dialu na mobitelu.</p><p>Datum lokalnih izbora 16.5.2021. je jako blizu, a tada će Rezač etiketa moći na jedan dulji službeni put u Remetinec, a od tebe očekujem - jer vrijeme otkucava, draga moja Jelena - da poljubiš moj prsten, kao novom gazdi Grada.</p><p>Ne boj se, takve moralne, iskusne i školovane kadrove kao što si ti znati ću cijeniti i upotrijebiti u sortirnici Knjižnica grada Zagreba.</p><p>Dario Juričan, gradonačelnik svemira</p>